Aufbruch in der Gemeindegalerie

Der Kurator Salvatore Mainardi präsentiert in der Gemeindegalerie Spreitenbach eine neue Bilderreise, die Mut macht zu Veränderung.

Bettina Hauri ist in der damaligen DDR aufgewachsen und kam 1978 in die Schweiz. Zusammen mit ihrem Mann lebt und arbeitet sie in Oberentfelden. Erst spät führte ihre Kreativität sie zur Malerei, in der sie Erlebtes in starken Kontrasten ausdrückt.

Hauri ist Autodidaktin und malt mit Acrylfarben, Pinsel und Spachtel auf Leinwand. Kombiniert mit Material und Spachtelmassen bringt sie verborgene Stimmungen zum Ausdruck, die sich mit einem Hauch von Glitter erahnen lassen. Es sind Bilder die inspirieren und die Fantasie

beflügeln. Damit präsentiert Bettina Hauri erstmals ihre Malerei der Öffentlichkeit.





Susanne Saidi-Schuster geboren in Wald (ZH), ist im Kanton Luzern aufgewachsen und machte ihre Ausbildung zur Kunstmalerin an der Neuen Kunstschule Zürich (autodidaktisch) sowie an verschiedenen Malschulen. Seit 2006 widmet sie sich ganz der Malerei und bildete sich bei nationalen und internationalen Künstlern weiter.

Die Künstlerin malt ihre Bilder meist in Serien und tastet sich dabei an die Form, die Spannung und den begrenzten Raum heran. Ihre Farbpalette wechselt von pastelligen Tönen bis zu leuchtend kräftigen Farben, wie zu Flächen und Linien. Ihre Zeitreisen treiben Saidi-Schuster immer wieder an, Neues zu entdecken und zu reflektieren. Die Werke von Susanne Saidi-Schuster werden weltweit präsentiert und bereichern noch bis

27.03.2020 die Gemeindegalerie Spreitenbach.



Mehr zur Galerie erfahren Sie auf www.kunschtplatz.ch