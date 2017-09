Am diesjährigen Seniorenausflug nahmen 136 Seniorinnen und Senioren teil. Bei der Abfahrt war der Himmel noch bewölkt. Die Fahrt von Rudolfstetten führte zur Autobahnaufahrt Urdorf und dann über die Autobahn und Landstrassen Richtung Osten

Der Himmel riss auf und die Sonne erstrahlte. In Illnau gab es einen Kaffeehalt im Restaurant Rössli. Mit Kaffee und Gipfeli gestärkt, ging die Reise weiter via Weisslingen nach Ittigen. Die Fahrt führte an kleinen und idyllischen Dörfern vorbei. Nach einer Stunde wurde das Ziel, die Kartause Ittigen, erreicht. In der ehemaligen Klosteranlage mit einer über 900 jährigen Geschichte bekam die Reisegesellschaft das Mittagessen in einem ehemaligen Weinkeller des Klosters serviert. Die Speisen stammten aus dem eigenen Gutsbetrieb. Das Essen war köstlich. Nach dem Essen hatten die Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit in der Klosteranlage den Garten und die Kirche zu besichtigen. Es gab auch noch einen Laden mit Büchern, Teesorten, Käse und Gebäck. So konnten die Seniorinnen und Senioren auch dem „Shopping“ nachgehen. Um 15 Uhr machten sich die Reisenden auf den Heimweg. Die Rückfahrt ging über Land und führte an kleinen, nicht allseits bekannten Dörfern vorbei. Der Chauffeur musste teilweise „zirkeln“, dass er an den Hauswänden vorbei und über die Kreuzungen kam. Die TeilnehmerInnen bedankten sich bei Gemeinderätin Susanne Wild, welche auch als Reiseleiterin und Organisatorin amtete und der Einwohnergemeinde für den interessanten Ausflug. Der Tag habe ihnen sehr gefallen und es wurden Teile der Schweiz besucht, welche vielen bislang nicht so bekannt waren. Es war nie langweilig, einige machten Witze und es wurde viel gelacht bei geselligem Zusammensein.