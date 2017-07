Aller Anfang ist schwer… und die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit ist da keine Ausnahme! Ist Ihr Unternehmen einmal gegründet und Ihr Angebot verfügbar, liegt vor Ihnen viel Arbeit in Bezug auf die Kommunikation. Folgen Sie am besten unseren Tipps, um Ihre Bekanntheit vom ersten Tag Ihrer Tätigkeit an sicherzustellen!

Bekanntmachung Ihres Unternehmens: eine echte Herausforderung!

Egal, wie hochwertig Ihr Angebot ist und wie interessant für Ihre Zielgruppe, Sie werden Schwierigkeiten haben, Ihr Geschäft in Gang zu bekommen, wenn Ihr Unternehmen gänzlich unbekannt ist. Sie müssen also die Ärmel hochkrempeln, um Ihre Marke in der Öffentlichkeit publik zu machen, aber auch dafür zu sorgen, dass man über Sie spricht... und Ihr Produkt kauft! Und das alles mit einem oftmals eingeschränkten Budget.

Wenn Sie bei Aufnahme Ihrer Tätigkeit nur über ein eingeschränktes berufliches Netzwerk verfügen, stellt die Bekanntmachung Ihres Unternehmens eine echte Herausforderung dar. Um dabei erfolgreich zu sein, müssen Sie auf drei zusätzliche Aspekte setzen:

1. Verbreitung eines stimmigen und adäquaten Bildes Ihres Unternehmens

2. Wertige Präsentation Ihrer Produkte/Dienstleistungen

3. Pflege der Reputation Ihres Unternehmens

Networking: Bauen Sie Ihr Netzwerk aus!

Im Geschäftsleben ist ein Netzwerk lebenswichtig, um bekannt zu werden. Einerseits kann die Mund-zu-Mund-Propaganda besonders wirksam sein; andererseits verhilft ein qualitativ hochwertiges Netzwerk möglicherweise zu interessanten Möglichkeiten.

Der innerste Kreis des Netzwerkes ist Ihr persönliches Umfeld. Ihre Angehörigen sind Ihre ersten Botschafter, daher sollten Sie von deren Wirkungskreis profitieren und über Ihr Unternehmen und Ihr Angebot mit ihnen sprechen. Sie werden ihrerseits die Botschaft an ihre Kontakte weiter verbreiten. Zur Verstärkung der Wirkung denken Sie bitte daran, ihnen Flyer und bedruckte Werbegeschenke zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel Taschen mit Logo. Das wird Ihre Bekanntheit weiter erhöhen!

Weiterhin sollten Sie zur Verstärkung Ihres beruflichen Netzwerkes bei einschlägigen Events präsent sein. Nutzen Sie Galas, Cocktail-Partys und andere Zusammenkünfte für Ihr Networking. Zeigen Sie Ihre Präsenz auch bei Fachmessen und besuchen Sie die Stände, um interessante Kontakte zu knüpfen. Sie können dort sogar einen eigenen Stand haben, um Ihr Unternehmen zu präsentieren! Auch hier sollten Sie Werbegeschenke für die Messebesucher parat haben (Stifte, bedruckte Werbetaschen, USB-Sticks usw.).

Schließlich kann Ihr Unternehmen einen Vorteil aus passenden Partnerschaften generieren, insbesondere um seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Durch die Zusammenarbeit mit einem Partner können Sie von seinem Netzwerk profitieren und damit Ihre allgemeine Bekanntheit verbessern. Die Idee dahinter ist eine typische Win-Win-Situation.

Werden Sie im Internet bekannt

Bei der Vergrößerung Ihres Wirkungskreises spielt ihr Bekanntheitsgrad im Internet eine große Rolle. Lassen Sie zunächst eine Webseite für Ihr Unternehmen erstellen. Ergänzen Sie Ihren Auftritt um Seiten in den sozialen Netzwerken, die am besten zu Ihrer Zielgruppe passen. Um Traffic auf Ihre Seiten zu lenken, sollten Sie darüber in hohem Maße innerhalb Ihres gesamten Einflussbereiches kommunizieren – insbesondere während Ihrer Networking-Events! Wenn es angebracht ist, können Sie sogar Werbekampagnen wie AdWords oder AdSense ins Auge fassen.

Als Ergänzung veröffentlichen Sie regelmäßige und ansprechende Artikel im Blog Ihrer Webseite, um Besucher anzuziehen und so noch bekannter zu werden. Je interessanter Ihre Artikel sind, umso höher ist die Chance, dass sie mit anderen geteilt werden!

Fazit

Die Bekanntmachung Ihres Unternehmens und Ihres Angebots erfordert Zeit und Aufwand. Wenn Sie auf Networking und eine gut ausgebaute Internet-Präsenz setzen, werden Sie rasch Ihren Bekanntheitsgrad erhöhen!