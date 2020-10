Aktivurlaub für energiegeladene Frauen im Herzen der Toskana

Im Hotel Marinetta im schönen Italien findet sich die perfekte Mischung von Erholungsurlaub und körperlicher Aktivität. Hier, in der wunderbaren Landschaft der Toskana, findet ein reges Aktivprogramm statt. Viele Frauen, ebenfalls Gruppen aus mehreren Teilnehmerinnen, erfreuten sich an der täglichen Fitness und dies in der Nähe des rauschenden und weiten Meeres. Die Kultur des Ortes Marina di Bibbona und dessen Umgebung bleibt mit Sicherheit nicht außen vor.



Der Trubel des Alltags ist schnell vergessen, geht es bei Wanderungen mit Walkingstöcken am Strand entlang oder zum Pinienwald. Vorab geht es morgens voller Energie zum WakeUp ans Meer. Der Kreislauf kommt in Schwung und gleichzeitig werden die Muskeln gelockert. Ein Angebot von Pilates und Aroha gibt es im Park des Hotels. Wem es eher nach Wassersport zumute ist, der kann sich im hoteleigenen und beheizten Pool dem Aqua-Trainig anschließen. Entspannung für Körper und Geist gibt es in der einzigartigen Wellnessoase „La Talasso Spa“. Hier bietet sich die Möglichkeit, sich in dem warmen Meerwasser zu erholen und abzuschalten.



Italien steht für allerlei Traditionen und somit darf ein Ausflug in diesem Urlaub nicht fehlen. Mit einer sympathischen Stadtführerin geht es zu einer Olivenöl-Plantage. Mit Humor und Leidenschaft erfährt der Besucher von dessen Geschichte und Bestehen. Eine weitere Empfehlung ist eine Fahrt durch den Pinienwald zum Markt von Cecina. Dies vorzugsweise mit dem Velo.



Sicherlich ist bei dieser Vielzahl an sportlichen und kulturellen Aktivitäten noch weitaus genügend Zeit, um sich fallen zu lassen und im Stillen zu genießen. Dazu zählt zum Beispiel, einige Runden im Pool schwimmen zu gehen oder sich an den Strand zu legen. Besonders die Strände bieten ein besonderes Ambiente in den Abendstunden. Für jenen Moment die Seele baumeln und sich von der Sonne verwöhnen zu lassen. Nach Bedarf kann sich der Gast eine wohltuende und entspannende Massage gönnen. Anschließen stand dann eine ausgiebige Shopping Tour auf dem Programm, ganz in Blackfriday Manier und nach dem Geschmack vieler Teilnehmer. Dank gutem Schuhwerk und einer vorangegangenen Analyse war die Tagesstrecke von allen problemlos absolvierbar.



An einem Urlaub im Hotel Marinetta teilzunehmen ist wahrlich facettenreich. Bewegung steht in diesem Ambiente weit oben. Jedoch steht zum Ausgleich viel Entspannung und gutes Essen an der Tagesordnung. Gleich bietet sich den Teilnehmerinnen Abend um Abend genügend Gesprächsstoff. Schöne und amüsante Erlebnisse können Revue geschehen und es bietet sich eine abwechslungsreiche Unterhaltung.