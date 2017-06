Der Aargauische Drogistenverband und der Drogistenverband der Sektion Zürich / Schaffhausen gratulieren allen Drogistinnen und Drogisten der Berufsschule Zürich zum bestandenen Qualifikationsverfahren.

Dies wurde bereits auf einer zweitägigen Abschlussreise am 19. und 20. Juni 2017 gefeiert. Das Reiseziel am ersten Tag war Schwäbisch Gmünd, dass Besucherzentrum des Naturkosmetik- und Naturheilmittelherstellers Weleda. Dort wurden die Abschlussklassen durch den wunderschönen Heilkräutergarten geführt und lernten viel Wissenswertes über den biologisch-dynamischen Anbau. Parallel dazu wurden andere mit einer entspannenden Handmassage verwöhnt. Nach dieser Besichtigung inklusive Mittagsverpflegung ging es weiter nach Rust in den Europapark. Bei einem abwechslungsreichen Buffet am Abend wurde der Abschluss ausgelassen gefeiert bis dann am nächsten Tag der Europapark mit all seinen Attraktionen lockte.

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich beim Hauptsponsor, der Firma Weleda AG für die grosszügige Unterstützung. Nur so konnte diese tolle Reise auch verwirklicht werden.

Der Vorstand des Aargauischen Drogistenverband Der Vorstand des Drogistenverbandes Zürich und Schaffhausen

Bericht von Manfred Meier