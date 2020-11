Absage Jubiläumsfestival 25 Jahre TANZINOLTEN

Schweren Herzens muss das Jubiläumsfestival 25 Jahre TANZINOLTEN abgesagt werden. Die aktuelle Lage und die behördlichen Auflagen mit maximal 30 Zusehenden im Kanton Solothurn lassen leider kein Tanzfest zu.

Dieser Entscheid tut weh. Und doch muss man damit umgehen können, denn vielen Kunstschaffenden und Kulturveranstaltungen geht es ebenso. TANZINOLTEN kann dieses Jahr seine Förderung des zeitgenössischen Tanzes nicht realisieren, wird jedoch all seine Kraft daran setzen, seinen Auftrag in anderer Form zu erfüllen. Folgende Lichtblicke werden von TANZINOLTEN initiiert und redaktionell betreut vom Vorstandsmitglied Christine A. Bloch:

Betroffene Tanzschaffende wenden sich am jeweiligen Tag ihres eigentlichen Auftrittes – der nun nicht stattfinden kann – in einer kurzen Videobotschaft ans Publikum, die über die sozialen Kanäle Facebook und Instagram sowie auf der Website von TANZINOLTEN verbreitet wird.

Ein weiterer Lichtblick wird die Präsentation des Dokumentarfilmes CUNNINGHAM über den Choreografen Merce Cunningham am Montag 23. Nov, 2020, um 19.30 Uhr, im Premiumkino Capitol sein. Die Einführung in diesen grandiosen Film wird Ursula Berger übernehmen. Tickets sind erhältlich unter www.capitol.ch

Zudem ist TANZINOLTEN mit sämtlichen Compagnien der diesjährigen Jubiläumsausgabe in Kontakt und beabsichtigt, diese im nächsten Jahr im Zeitraum vom 16. - 26. November 2021 erneut programmieren zu können (quasi reloaded).

Seit einem Vierteljahrhundert bringen die Oltner Tanztage im November für das Publikum einmalig schöne und faszinierende Vorstellungen auf die Bühne. Das gemeinsame Erlebnis von Tanz bringt die Menschen näher zusammen. Damit dieses Licht nicht erlischt, startet TANZINOLTEN mit dem Auftakt der Tanztage am 17.November die oben erwähnte Aktion in der Überzeugung, dass dadurch die Freude am Tanz nicht vergessen geht.

www.tanzinolten.ch