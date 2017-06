Zwei aktive Mitglieder vom Jodlerklub Rosinlithal Welschenrohr mit ihren Lebenspartnern werden den Weg nach Brig ans Eidgenössische Jodlerfest mit zwei Rapideinachser unter die Räder nehmen. Die abenteuerlustige Gruppe wird mit den zwei Rapideinachser am Donnerstagmorgen, 22.06.2017 um 8.00 Uhr Richtung Brig den 200 km langen Weg in Welschenrohr starten. Das Ziel ist am Donnerstag bis Guttannen zu fahren und dort zu übernachten. Am Freitag geht es weiter über den Grimselpass Richtung Brig ans Jodlerfest. Der Höhepunkt für die Vier ist das Mitmachen am grossen Festumzug am Sonntag.

Nach dem Jodlerfest am Montag fahren sie wieder zurück Richtung Heimat.