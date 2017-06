Super-Leistung der Aare-Rhy-Team A-Junioren, Aufstieg in die Coca Cola Juniorleague

In Zukunft Coca Cola Juniorleague A auf dem Kuhgässli Würenlingen.

Die Aare-Rhy-Team A-Junioren sichern sich am Samstag, den 10. Juni auf der Fussballanlage Mittlerzelg Spreitenbach gegen die ortsansässigen A-Junioren mit dem Glanzresultat 2:8 den Meisterschaftssieg und den zusammenhängenden Aufstieg in die Coca Cola Juniorleague A.

Die Coca Cola Junior-League A ist dem Solothurner Fussballverband angegliedert, wo man in Zukunft auf Gegner wie FC Solothurn, FC Black Stars, FC Wohlen, FC Muttenz, FC Baden, usw. treffen wird.

Spannende Partien in der Coca Cola Juniorleague auf der Fussballanlage Kuhgässli Würenlingen sind somit garantiert.

Trainer Rino Jannella ist mächtig stolz auf seine Jungs und blickt in eine vielversprechende Zukunft, da altersmässig doch einige deutliche Leistungsträger aus der Aare-Rhy-B-Jugend hinzustossen und das Team nicht nur ergänzen, sondern auch verstärken werden. „ Wir strotzen zwar im Moment vor Selbstvertrauen, kein Wunder nach so einer Saison. Wir wissen aber ganz klar, dass das Unterfangen Coca Cola-Juniorleague A ein harter Brocken wird. Das hat man in der Vergangenheit im Zurzibiet auch schon erleben dürfen. Nur mit dem Aufstieg dürfen wir uns nicht zufrieden geben, denn wir wollen da auch mithalten und dafür wollen wir arbeiten.“

Zu Saisonbeginn hatte man sich über ein eher mageres Kader zu beklagen, welches Problem sich dann aber rasch durch Zugänge und unterstützende Spieler aus den Reihen der Aare-Rhy-Team B-Junioren löste.

Es war im Verlaufe der Saison sogar möglich, die Leistung zu steigern. Egal ob im Auswärts- oder Heimspiel, in 10 von 11 gespielten Partien vermochte man vor Allem gegen Saisonende klar deutlichere Resultate zu erspielen. Die einzige, aber definitiv auch unglückliche und knappe Niederlage musste im Auswärtsspiel gegen das Team Gontenschwil/Kulm mit einem 2:1-Resultat verbucht werden.

Das Tüpfchen auf dem I setzten die Aare-Rhy-Team A-Junioren aber schliesslich im letzten Meisterschaftsspiel am vergangenen Samstag, dem 10. Juni gegen den FC Spreitenbach A mit einem erkämpften Glanzresultat von 2:8. Bereits innert der ersten 6 Spielminuten landeten zwei gezielte Treffer im gegnerischen Netz. Durch einen langen Ball erzielten die spreitenbacher Junioren den Anschlusstreffer, doch die Reaktion kam prompt, durch einen schön herausgespielten Spielzug konnte man noch vor Pausenpfiff die Führung erhöhen.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel zunehmend unruhiger und auch ruppiger. Es kam soweit, dass der Unparteiische die Trainer zu sich rief, mit der Bitte, die Mannschaften zu beruhigen. Resultatmässig ging es dann Schlag auf Schlag. Weitere 5 Treffer zählten sich zu einem Gegentreffer in der zweiten Halbzeit.

„Dies war für uns ein ganz spezielles Spiel, denn fast genau vor einem Jahr wurde uns durch denselben Gegner durch ein erspieltes Unentschieden der Aufstieg verunmöglicht, es fehlten uns lediglich 2 Punkte. Umso grösser ist die Freude heute.“ Fügt Trainer Rino Jannella hinzu.

Anschliessend wurde der Aufstieg am Abend im Clubhaus Kuhgässli der Homebase FC Würenlingen noch rege gefeiert, man hatte ja auch allen Grund dazu.

Herzliche Gratulation an das ganze Team und Trainer, wir sind unendlich stolz auf Euch und wünschen alles Gute in der kommenden Saison.