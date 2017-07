Medienmitteilung vom 6. Juli 2017

96 Prozent der Kunden sind mit Home Instead zufrieden

Für Home Instead, den weltweit führenden Anbieter für Seniorenbetreuung in ihrem Zuhause, hat die Kundenzufriedenheit höchste Priorität. Das Ergebnis der regelmässig durchgeführten Umfrage ist auch diesmal erfreulich: 96 Prozent sind mit Home Instead zufrieden und 98 Prozent empfehlen die Betreuungsdienstleistung weiter.

Steinmaur, 6.Juli 2017 – Die steigende Zahl an Kunden und die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten repräsentativen Kundenumfrage von QUALIS evaluation bestätigen, dass die Seniorenbetreuung von Home Instead sehr erfolgreich ist. 52 Prozent der Kunden haben an der Umfrage teilgenommen und die Ergebnisse sprechen für sich: 99 Prozent der Senioren beziehungsweise ihrer Angehörigen schätzen das vielfältige Angebot an Dienstleistungen und die freundlichen CAREGiver. Insgesamt sind 96 Prozent aller Kunden mit der Betreuung zufrieden und 98 Prozent würden Home Instead weiterempfehlen. «Wir sind besonders stolz, dass 99 Prozent der Kunden die Hilfsbereitschaft, die Einfühlsamkeit, die Pünktlichkeit und die Vertrauenswürdigkeit unserer CAREGiver schätzen», erklärt Hansjörg Käser, Geschäftsführer von Home Instead ZH-Unterland/Aargau-Ost.

Kompetente und gleichzeitig liebevolle Seniorenbetreuung

Mit der Vielfältigkeit und Flexibilität des Dienstleistungsangebots sind 99 Prozent der Befragten zufrieden und 98 Prozent schätzt die einfache und flexible Terminvereinbarung. Hansjörg Käser betont: «Das flexibel gestaltete Dienstleistungsangebot ist uns sehr wichtig, da es hilft, individuell auf die Anliegen der betagten Senioren einzugehen und ihnen so einen schönen Lebensabend im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Wir legen grossen Wert auf eine einfühlsame Betreuung und persönliche Beziehung der CAREGiver zu den Senioren.» Aus diesem Grund steht Home Instead für kompetente und gleichzeitig liebevolle Betreuung - dies bis zu 24 Stunden am Tag.

Weitere Auskünfte:

Hansjörg Käser, Tel. 043 422 60 00

hansjoerg.kaeser@homeinstead.ch

Zu Home Instead

Home Instead Seniorenbetreuung ist der weltweit führende Anbieter für die Alltagsbegleitung und Betreuung von Senioren in ihrem vertrauten Zuhause. Der private Dienstleister betreibt 18 Nieder­lassungen in der gesamten Schweiz. Die Kunden werden stets durch Betreuende – sogenannte CAREGiver – der regional am nächsten gelegenen Geschäftsstelle betreut. Das Dienstleistungsangebot ist breit gefächert und flexibel nutzbar.