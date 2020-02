77. Kul`Tour Anlass bei der Fahrdynamic Automobile AG in Gipf-Oberfrick 2.2.2020

Ein magisch unterhaltsamer Sonntagnachmittag..

Daniel Kalman gelang es mit Magie, seinem bezaubernden Witz, Spontanität und Interaktion mit dem Publikum die Zuschauer und Zuschauerinnen ins Staunen zu versetzen, zum Lachen, Träumen, Grübeln und Wünschen zu bringen. Gross und Klein wurden aufgefordert, ihn in seiner magischen Show zu unterstützen. So verschwanden einige private Dinge wie Geld oder ein Ehering, die in einer Zitrone oder in mehreren ineinander verschlossenen Schachteln wieder auftauchten. Bei den Kindern sind Bälle in der Hand verschwunden oder haben sich vermehrt und sprudelten wie ein Springbrunnen aus den Händen. Aus Papierschnipseln wurden Geldscheine, Karten fest eingeklemmt zwischen den Zähnen unbemerkt ausgetauscht und aus einer Flipchart entsprang eine Bowlingkugel. Abgerundet wurde die Aufführung mit einem fliegenden Tisch und zu guter Letzt lies Daniel Kalman ein Geldstück in der geschlossenen Hand einer Zuschauerin nur durch Gedankenübertragung und Energie verbiegen. Diesen Trick haben sicher einige Kinder daheim probiert und wir Erwachsene haben überlegt, wie es immer wieder geschafft hat, unsere Wahrnehmung so zu verzaubern.

Es war eine sehr beeindruckende und unvergessliche Show für die ganze Familie..

Vielen Dank den Organisatoren und Herrn Kalman für diesen wirklich gelungenen Sonntag Nachmittag!!



Text: Diana Hinz