3. «SVP-Mandatsträger-Brunch» der SVP Bezirk Lenzburg

Am 29. Februar 2020 durfte Grossrat und Präsident der SVP Bezirk Lenzburg, Rolf Jäggi aus Egliswil, rund 40 Personen zum 3. "SVP-Mandatsträger-Brunch" im Hotel Kronen in Lenzburg herzlich begrüssen. Der Mandatsträger-Brunch hat bereits Tradition und ist innerhalb der Bezirkspartei sehr beliebt und wird geschätzt. In diesem Jahr war es dem Präsident Jäggi eine besondere Ehre und Freude, drei Personen speziell zu erwähnen. Jacqueline Felder, Präsidentin der SVP Boniswil, wird am Dienstag, 3. März 2020 als Grossrätin in die Pflicht genommen. Mit Alois Huber aus Möriken-Wildegg hat der Bezirk Lenzburg wieder einen SVP Nationalrat. Huber wird am Montag, 2. März 2020, in Bundesbern vereidigt. Grossrat Pascal Furer aus Staufen ist in diesem Jahr Grossratsvizepräsident 1 und wird im nächsten Jahr Grossratspräsident. Die SVP Bezirk Lenzburg wünscht der Kandidatin und den Kandidaten ein erfolgreiches politisches Jahr.

Alain Bütler, Präsident der Jungen SVP Aargau, orientierte über die Projektarbeiten der Jungpartei, welche sie in Zusammenarbeit mit der Bezirkspartei Lenzburg gestartet hat.

Der Brunch wurde auch rege genutzt um das Netzwerk zu pflegen. Ob Gemeinderat, Gemeindeammann, Einwohnerrat, Vorstandsmitglied einer Ortspartei, Richter oder Parteimandatsträger, es wurde viel diskutiert und politisiert.

Die Generalversammlung der SVP Bezirk Lenzburg, mit der Nomination der Grossratskandidatinnen und -Kandidaten, wird am Donnerstag, 7. Mai 2020, auf dem Hallwilersee stattfinden.