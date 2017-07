Der Präsident des RAS-Trägervereines heisst die Anwesenden im RAS-Zentrum Breitwies herzlich willkommen, insbesondere Gemeindeverbandspräsidentin Susanne Holthuizen und die Vertreter der Gemeinden. Mit grossem Interesse verfolgen die Gäste den Jahresrückblick, präsentiert von Heimleiterin Alice Fischer. Die Pflegewohngruppe Kaiserstuhl, die den Anforderungen des Kantons bezüglich Infrastruktur und Wirtschaftlichkeit nicht mehr entsprechen kann, wird bedauerlicherweise 2018/2019 aufgelöst werden. Glücklicherweise ergeben sich mit der Erweiterung des Pflegeheimes Pfauen in Bad Zurzach gute Anschlusslösungen für Bewohner sowie Personal.

Im RAS-Zentrum Breitwies haben die längst nötigen Umbauten begonnen. Vor allem die Erweiterung des Bereiches für betreutes Essen, sowie der Küche, ermöglicht es den Bewohnern auch in Zukunft in angenehmer Atmosphäre mit individuellen Gaumenfreuden verwöhnt zu werden. Die letzte Umfrage zeigt, dass das Engagement des Teams um Alice Fischer von den Bewohnern und Angehörigen sehr geschätzt wird. Der Kontakt zum Dorf, sowie die diversen jahreszeitlichen Aktivitäten sind für die Heimleiterin eine Herzensangelegenheit und bringen Farbe und Freude in den Alltag der Bewohner. Die Anlässe und Angebote werden durch den grossartigen Einsatz der Freiwilligen unterstützt. Ihnen gilt besonderer Dank.

Nach der Präsentation der erfreulich positiven Jahresrechnung erfolgt die Verabschiedung von Britta Liebl, die sich nach 6 jähriger Vorstandsarbeit nicht zur Wiederwahl stellt. Neu wird Markus Treier/ Ehrendingen den Vorstand, der einstimmig wiedergewählt wurde, komplettieren.

Abschliessend hält Dr. Karl Ehrensberger einen praxisbezogenen Vortrag über Demenz, der mit grossem Interesse von den anwesenden Gästen verfolgt wird. Anhand eines Fallbeispiels zeigt er den Verlauf der Krankheit und die Auswirkung auf die Betroffenen, die Angehörigen und das Umfeld. Es zeigt sich, dass professionelle ärztliche Betreuung, sowie pflegerische Unterstützung sehr sinnvoll sind um Patient und Angehörigen möglichst lange ein erfülltes Miteinander zu ermöglichen.

Mit einem feinen Aperò, zubereitet vom Küchenteam des Zentrum Breitwies, lässt man die Generalversammlung ausklingen.