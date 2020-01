20 Jahre! Snowcamp Aarburg auf dem Pizol

Zum 20x führte die reformierte Kirchgemeinde Aarburg das Snowcamp vom 26.Dezember bis zum 02. Januar durch. Tag und Nacht war man auf den Pisten. Eine Fackelabfahrt, nächtliches Schanzenspringen oder eines der coolen Abendprogramme draussen wie drinnen. Alle genossen das Lager und die perfekt präparierten Pisten des Skigebiet Wangs-Pizol.

Mit genügend Schnee erlebte die fast 60-köpfige Gruppe ein tolles Lager auf dem Pizol. Fast alle Pisten waren offen. So konnten die erfahrenen J+S-Leiter den Jugendlichen das eine oder andere weitervermitteln: Pistentricks und Sprünge wurden geübt und am Fahrstil auf der Piste gefeilt.

Abends wurden jeweils nach dem ausgiebigen Nachtessen die Ämtli abgearbeitet, bevor das Abendprogramm anstand. Dieses wurde von den Leitern vorbereitet und bot den Teilnehmern viel Abwechslung. Langeweile kam garantiert nie auf. Beim Ski- und Snowboardrenne bei dem es nicht nur um den schnellsten Lauf, sondern auch um die kleinste Differenz zwischen den Läufen ging, wurde die Rangliste erstellt um die besten Preise abzusahnen.

Die Lagerküche ein eingespieltes Team. Das mit viel Liebe und Herzblut kochte. Alles wurde frisch zubereitet. So wurde das Brot für jeden Tag frisch gebacken. Die Mittagssuppen frisch hergestellt und am Abend z.B. das Pullet Pork 12h Niedergegart – einfach der Hammer.

Vor dem Jahreswechsel wurden spannende Gruppen Spiele ums Haus durch die Leiter veranstaltet. Im Duell der Gruppen wurden an verschiedenen Posten Punkte gesammelt. Nach dem symbolischen Verbrennen der mit Wünschen beschriebenen Holzstücken standen alle um dieses Feuer. Nun zählte die Lagergemeinschaft den Countdown bis zum Anstossen aufs neue Jahr. Das schon fast traditionelle Feuerwerk durfte natürlich nicht fehlen und war auch dieses Mal wundervoll.

Am Neujahrsmorgen blinzelte die Sonne in die Zimmer und mit einem ausgiebigen Brunch starteten die Lagerteilnehmer ins neue Jahr. Alle genossen nun ein letztes Mal die Pisten und das schöne Wetter. Alle waren sich einig: Ende dieses Jahres sehen wir uns wieder im Snowcamp. Sind doch die eine oder andere neue Freundschaft unter den Teilnehmern entstanden.

Jubiläen und Tränen: Nach 17 Lagern war der Diakon Gerhard Dürig das letzte mal im Küchenteam mit dabei und geht nun in Pension. Der Lagerleiter Micha Seifert war zum 20. Mal im Lager, Nicole Seifert und Peter Lack (Maitre de Cuisine) zum 10. Mal. Am 13. März um 19.00 Uhr wird in der ref. Kirche Aarburg der Lagerrückblick inklusiv einem Fest, für alle ehemaligen der letzten 20 Snowcamps und interessierte stattfinden. Der neue Lagerfilm als Rückblick, sowie alte Lacher von vergangen Snowcamps werden sicher nicht fehlen.

Ein grosser Dank gilt den zahlreichen Sponsoren und natürlich dem ganzen Team. Ohne ihre Unterstützung wäre ein Lager dieser Art undenkbar. So wurde das Lager dank allen wieder zu einem Erfolg.

Das nächste Snowcamp wird vom 26.12.2020 bis 02.01.2021 stattfinden. Also nichts wie los und bereits im Kalender vermerken. Weitere Infos und Impressionen unter snowcamp-aarburg.ch