Der Eisstockclub Solothurn (ESC) führte am Donnerstag 15. Juni 2017 (Fronleichnam) das 2. Zuchwiler-Vereins-Plauschturnier mit unlizenzierten Spielern durch. Gespielt wurde auf der überdeckten Sommerstockanlage im Sportareal Widi. Aus Zuchwil nahmen 5 Vereine daran teil. Das Interesse der letztjährigen Nicht-Zuchwiler-Teams war aber gross und ein zweites Turnier am Nachmittag konnte mitorganisiert werden. Somit waren morgens und nachmittags je 7 Teams gemeldet. Auch das Team Bisehäfeli-Fischer aus Biel war am Start um den Pokal zu verteidigen. Jede Mannschaft wurde von einem ESC - Spieler betreut und während des halbstündigen Einspielens mit Ratschlägen und Spieltaktiken versorgt. Die Motivation war sehr gross und es waren auch versteckte Talente zu entdecken. Nach der halben Turnierspielzeit offerierte der ESC ein reichhaltiges Apero. Während dieser Pause wurde viel diskutiert und neue Strategien festgelegt um eine bessere Platzierung zu erreichen. Gut gestärkt wurden die restlichen 3 Durchgänge gespielt. Während der Mittagspause bei Steak oder Bratwurst und Kartoffelsalat konnten die Gewinner des Morgenturnieres den Wanderpokal entgegennehmen. Er ging wieder an den Titelverteidiger, das Team Bisehäfeli-Fischer aus Biel.

Während der Mittagspause waren schon die 7 Teams vom Nachmittagsturnier am Einspielen. Gespielt wurde wieder jede Mannschaft gegen die anderen sechs. Beim Halbzeit – Apero waren auch hier heftige Diskussionen über „Wenn und Aber“ für eine bessere Platzierung zu vernehmen. Den Wanderpokal des Nachmittagsturnieres konnte das Siegerteam Männerturnverein Zuchwil mit den Spielern Walter Borner, Helmut Staudt, Hans Rellstab, Ruedi Kellenberger und Fredy Käch entgegennehmen. Beim gemütlichen Beisammensein wurde schon über die Teilnahme und Pokalverteidigung des kommenden 3. Vereinsturnieres diskutiert. Es war für alle Teilnehmer ein gemütliches Plauschturnier. Für den ESC Solothurn ein Motivationsgrund an die Weiterführung des Anlasses zu denken.

Wir trainieren im Sommer auf unserer Sommerstockanlage im Sportplatz Widi in Zuchwil immer am Dienstag von 19 00 bis ca 22 00 Uhr. Zu einem Probetraining sind Interessierte herzlich willkommen. Wenn möglich voranmelden, Kontaktperson Peter Moor, Sportchef, 079 335 04 84.