2.Fondueplausch der Bürgergemeinde Biberist

Fondueplausch der Bürgergemeinde Biberist

Nach dem grossen Erfolg vom letzten Jahr, entschied sich der Bürgerrat auch 2020 einen Fondueplausch beim Waldhaus Oberwald in Biberist in Zusammenarbeit mit Chäs plus zu organisieren. Der Aufmarsch der Biberister-innen war sehr gross, denn das Wetter spielte dieses Jahr mit. Schon beim Apéro wurde rege diskutiert und man freute sich auf die Fonduemischung. Markus Thommen und Team (Chäs plus) bereitet die Fondues so vor, dass alle miteinander aus den verschiedenen Caclon auf den diversen Tischen essen konnten. Nach dem hervorragenden Essen durfte ein Kaffee mit Kuchen nicht fehlen und so machte man sich anschliessend gestaffelt auf den Heimweg und freut sich schon auf den kommenden 7. Juni 2020, wenn der Grill wieder bereitsteht. Danken möchten wir Chäs-plus für seinen Einsatz und dieser Anlass wird im Jahresprogramm der Bürgergemeinde Biberist seinen Platz haben