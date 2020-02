137. Generalversammlung des Turnvereins STV Kölliken

Schon fast traditionell fand die diesjährige 137. Generalversammlung des STV Köllikens im Gasthof Bären in Kölliken statt. Nach einem feinen Nachtessen begrüsste der Präsident, Stefan Lerch, die 51 Turnerinnen, Turner, Ehrenmitglieder und Mitturner.

Die Jahresrechnung schloss mit einem knappen Vermögensüberschuss ab. Dies unteranderem durch den gut besuchten Turnerabend.

Dank den guten Sponsoren, Hochuli AG, Raiffeisenbank und Simon Schär, konnten im vergangenen Jahr neue T-Shirts und Leichtathletikdress für die Aktivmitglieder angeschafft werden. Das erste Mal kamen dann die neuen Dressen am letztjährigen Highlight, dem Eidgenössischen Turnfest (ETF) in Aarau, zum Einsatz. Der Turnverein Kölliken durfte mit 29 Turnerinnen und Turner am ETF starten und erreichte mit einer Note von 25.35 einen guten Mittelrang. Mit der Motivation, in diesem Jahr dieselbe oder eine noch bessere Note zu erreichen, beginnen schon bald die intensiven Vorbereitungen für das Turnfest in Zofingen.

Erfreulicherweise konnte nach den Sommerferien, mit Hilfe von drei neuen, motivierten Leiterinnen, Ladina Matter, Sylvia Kyburz und Madeleine Siegrist, das Kinderturnen wieder angeboten werden. Herzlichen Dank für euren Einsatz.

Leider gibt es in diesem Jahr drei Vereinesaustritte zu verzeichnen. Auf der Gegenseite freuen wir uns jedoch über zwei Neueintritte. Wir heissen Cornelia Kocher und David Rudin herzlich willkommen.

Für 10 Jahre Aktivmitgliedschaft wurden Martin Heeb und Fabio Vitali geehrt. Für 15 Jahre Aktivmitgliedschaft durften Adrian Lerch, Dominik Kerker und Timon Schneider die Ehrung entgegennehmen.

Die diesjährige Tellersammlung wurde dem neuen Turnzentrum in Lenzburg gespendet. Genauere Informationen unter: turnzentrum-aargau.ch

Nach dem Turnerlied konnte Stefan Lerch seine dritte Generalversammlung als Präsident gegen 22 Uhr schliessen.

Allen Anwesenden wurde im Anschluss, als Dank für den guten Einsatz im vergangenen Jahr, ein Dessert offeriert.

Bericht von Marina Kammermann