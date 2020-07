100 Jahre Schwingklub Olten- Gösgen

Kürzlich hat sich das 15köpfige Jubiläums-OK, 100 Jahre Schwingklub Olten-Gösgen konstituiert. Das Präsidium setzt sich zusammen aus Kurt Hagmann, Ehrenpräsident, Rolf Büttiker, Jubiläumspräsident, Rolf Graf, OK-Präsident und Philipp Hengartner, Vize. Ergänzt wird das Präsidium mit Rolf Wuethrich, Präsident und Delegierter des Schwingklub Olten-Gösgen. Bereits anfangs 2019 wurden die ersten Leitlinien für das Jubiläum festgelegt. Der Beginn der Feierlichkeiten erfolgt an der 100. Generalversammlung des Schwingklubs im November, gefolgt vom Auftritt am Fasnachtsumzug 2021. Nebst verschiedenen, kleineren Events stellt der eigentliche Höhepunkt das Jubiläums-Schwingfest auf der Munimatt in Obergösgen vom 10. – 11. Juli 2021 dar. Am Samstag ist Jungschwingertag mit Zweigübergabe. Am frühen Abend findet der offizielle Festakt und ein Unterhaltungsabend für die Bevölkerung auf der Munimatt statt. Am Sonntag ist das Schwingfest der Aktiven, mit zwei Gastklubs von ausserhalb des Nordwest-Verbandes. Trotz einer gewissen Planungsunsicherheit werden die einzelnen Projekte von einem hochmotivierten OK vorangetrieben. Sobald die Regelungen gelockert werden, wird das ganze Ok vorgestellt. In regelmässigen Abständen informiert das Jubiläums-OK über den Stand der Arbeiten.

Legende: (zum Bild)

v.l. Kurt Hagmann, Ehrenpräsident, Rolf Wuethrich, Präsident und Delegierter SKOG, Rolf Büttiker, Jubiläums-Präsident, Philipp Hengartner, Vize-, Rolf Graf, OK-Präsident

Medienkontakt: Therese Gerber, Olten