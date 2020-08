Zwischenlösung für Hafenkran

Lange Zeit war es ruhig um den grossen Hafenkran an der Uferstrasse. Die Eröffnung der geplanten Beiz von Gastronom Simon Lutz verschob sich immer wieder. Der Kran blieb leer und ungenutzt. Nun kommt neues Leben in das Projekt. Für einmal befördert die aktuelle Corona-Situation ein neues Projekt des Nachtlebens. Ab Mitte September sollen für ein paar Wochen rund um den Kran jeweils samstags Musikveranstaltungen stattfinden. Geplant ist eine grosse Bühne, eine Bar und zwei bis drei Sektoren für die Besucherinnen und Besucher.

Events sollen illegale Partys verhindern

Die Veranstaltungen plant Simon Lutz gemeinsam mit dem Verein Netzwerk Basel. Die aktuelle Lage des Nachtlebens sei sowohl für die jungen Baslerinnen und Basler als auch die Clubbereiber, Veranstalterinnen und Behörden sehr schwierig, schreiben die Verantwortlichen in ihrem Projektbeschrieb. Da viele Orte, an denen sich die jungen Menschen unter normalen Umständen gerne treffen zurzeit entweder geschlossen oder nur beschränkt zugänglich seien, käme es vermehrt zu spontanen und unkontrollierten Partys im Freien – ohne Sicherheitsregeln, Contact-Tracing und Schutzmasken. Also beschlossen die derzeit unterbeschäftigten Veranstalter des Clubs Annex und des Vereins Netzwerk Basel, den Feierfreudigen eine sichere Plattform zu bieten und entwarfen die Eventreihe. Neben den üblichen Schutzmassnahmen wie Kontaktdatenerhebung und Gratis Masken wollen die Veranstalter auch Fiebermessungen beim Eingang durchführen.