Zugang zum Hafengelände eingeschränkt

Als der Basler Grosse Rat 2012 beschloss, einen Teil des Hafenareals in Kleinhüningen zu öffnen, wollte er den Klybeckquai «zu einem beliebten Freiraum und Begegnungsort» machen. Dieses Ziel wurde erreicht – vielleicht ist man sogar darüber hinausgeschossen.

Wie die Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft (SVS) bekannt gab, sollen ab Mai verschiedene Bereiche im Hafen abgesperrt werden. Grund dafür sei, dass sich im vergangenen Sommer mit steigenden Besucherzahlen immer wieder unbefugte Personen im Gleis- oder Warenumschlagsbereich aufgehalten haben. Daher hätten die zuständigen Hafenfirmen beschlossen, an mehreren Stellen des Ost- und Westquais Tore und Zäune anzubringen, um so den Zutritt für Unbefugte zu sperren.

Zieht der Hafen zu viele Freizeitbesucher an?

Nicht nur in den Sommermonaten, auch in Coronazeiten hat der Hafen viele Leute angelockt – zu viele, wenn es nach der Kantonspolizei Basel-Stadt geht. «Der Hafen war einer unserer Schwerpunkte», sagt Mediensprecher Toprak Yerguz vom Justiz- und Sicherheitsdepartement. Die Beamten hätten seit Beginn des Lockdowns eine verhältnismässig grosse Anzahl Bussen an Personen auf dem Hafenareal verteilt, die gegen die Sicherheitsvorschriften verstossen hatten.