Wer ab heute Nacht länger als 24 Stunden in Deutschland ist, muss sich bei den Behörden melden

Ab morgen Samstag gilt die Schweiz in Deutschland als Risikogebiet. Wer über die Grenze reist, muss 14 Tage in Quarantäne - eine Ausnahme gibt es für die Grenzkantone, also beide Basel, Aargau, Schaffhausen, Zürich, Thurgau und St. Gallen sowie Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden und auch Jura. Während 24 Stunden dürfen sich diese im grenznahen Deutschland aufhalten, ohne, dass sie in Quarantäne müssen.

Plant man jedoch, sich länger als 24 Stunden auf deutschem Boden aufzuhalten, muss dies bei den deutschen Behörden gemeldet werden. Darauf weisen die BVB am Freitag in einem Tweet hin: