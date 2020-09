Wenig Andrang und viel Sicherheit beim Floss-Auftakt

«Es sind alle meine Freunde gekommen!» freut sich Michael von der Heide auf der schwimmenden Bühne. Der Ostschweizer Sänger meint ­damit die rund Zweihundert Besucher, die sich am Dienstagabend am Kleinbasler Rheinbord eingefunden haben. 183 sind es während dem jazzigen Opener «In dieser Stadt», um genau zu sein.

Dass man bei der Eröffnung der diesjährigen «Im Fluss»­-Reihe den Besucherandrang so präzise beziffern kann, liegt an den Corona-Massnahmen, welche die Veranstalter ergreifen mussten. Maximal 1000 Besucher dürfen den Konzerten jeweils beiwohnen. Damit niemand anrennt, haben Floss-Chef Tino Krattiger und sein Team auf der Homepage einen Zähler installiert, der in Echtzeit angibt, wie viele Besucher noch auf das abgesperrte Gelände am Oberen Rheinweg dürfen.

Kostenloser Eintritt unter freiem Himmel

Der Zutritt zu den Konzerten ist wie bis anhin gratis, das Floss ­finanziert sich über Gelder der beiden Halbkantone, Sponsoren, und Kollekten. Auf die Erfassung der Personalien, wie sie etwa bei den Grossanlässen im Stadt­casino in den vergangenen Tagen erforderlich waren, kann man bei «Im Fluss» aufgrund der Durchführung unter freiem Himmel und der weniger beengten Platzverhältnisse verzichten.

Kompromisslos zeigen sich die Mitarbeiter beim Einlass jedoch bei der Einhaltung der Maskenpflicht. Wer keine dabei hat, bekommt eine Maske kostenlos an den Eingängen – aber die ­Devise ist klar: Ohne Maske kein Zutritt zum Gelände.