Wann ist es zu nah? Immer wieder kommt es zu sexuellen Übergriffen von Physiotherapeuten

Im Spätsommer wird am Basler Appellationsgericht der Fall eines Physiotherapeuten verhandelt, der innerhalb der Branche für Aufsehen gesorgt hat. Der ehemalige Leiter der Physioabteilung der Schmerzklinik wurde 2017 vom Strafgericht wegen sexueller Nötigung sowie Schändung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren und Genugtuungszahlungen von knapp 25'000 Franken verurteilt.

Während fünf Jahren soll er insgesamt vier Mitarbeiterinnen und 16 Patientinnen belästigt haben – vor allem während der Therapien. Er soll sie etwa während der Therapien im Intimbereich berührt und ihnen sein Geschlechtsteil ins Gesicht gedrückt haben. Der Mann hat Berufung eingelegt – er, der vor Gericht seine Unschuld betont hat, erachtet das Strafmass als zu hoch.

Besondere Vorsicht bei Kindern und Jugendlichen

Der Fall rückt einen Beruf in den Fokus, der im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen immer wieder in den Schlagzeilen steht. In der Region sorgte vor vier Jahren der Fall eines beliebten Physiotherapeuten in Liestal für Aufsehen, der mehrere Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren befummelt hatte.

Nach den Lehrern und Kita-Mitarbeitern sind die Physiotherapeuten gemäss einer Stichwortsuche in der Schweizerischen Mediendatenbank die Berufsgruppe, die mit am häufigsten für sexuelle Übergriffe am Pranger steht. Während bei Lehrern oder auch etwa bei Juniorentrainern im Sport pädophile Neigungen den Ausschlag für sexuellen Missbrauch geben, zeigt sich bei medizinischem Personal und insbesondere bei den Physiotherapeuten ein differenzierteres Bild.

Torge-Nils Eistrup, der Präsident des Physioswiss-Regionalverbands beider Basel, sagt: «Das Thema Nähe und Distanz zwischen Patient und Therapeut ist immer präsent und durchaus heikel. Man darf nicht vergessen, dass es auch Grenzüberschreitungen von Seiten der Patienten gibt», sagt er. Dies geschehe häufiger auf emotionaler als auf körperlicher Ebene. Immer wieder müssten die Therapeuten klar zu verstehen geben, dass es sich bei einer physiotherapeutischen Behandlung nicht um eine psychologische Beratung handle oder um den Moment, um Freundschaften zu knüpfen.

In der Schweiz fehlen Daten, aber ein Blick ins Ausland lässt vermuten, dass es in der Realität anders aussieht; dass die beruflichen Grenzen häufig überschritten werden. Die grösste Erhebung hierzu wurde von der New Zealand Society of Physiotherapists durchgeführt, als von etwas über 1300 angefragten Physiotherapeuten 7,5 Prozent angaben, irgendwann in ihrer beruflichen Laufbahn Sex mit den Patienten gehabt zu haben – dies meist erst nach der Beendigung der Behandlungen.

Eistrup merkt zwar an, dass die Zahlen aus Neuseeland nicht zwingend Rückschlüsse auf diejenigen in der Schweiz geben. Gleichwohl sieht er Handlungsbedarf. «Wichtig wäre eine enge interprofessionelle Zusammenarbeit unter Einbezug der Gesundheitsdepartemente und Patientenorganisationen», sagt er. Zudem müsse dem Thema Nähe und Distanz in der Physiotherapie-Ausbildung ein grosser Stellenwert eingeräumt und Fragen beantwortet werden, welche die tägliche Arbeit betreffen.

Etwa, dass die körperintensiven Behandlungsmethoden eingehend erklärt werden müssen, um Missverständnisse zu vermeiden. Und dass der Umgang mit Jungen besondere Sensibilität erfordert. «Bei Jugendlichen und Kindern ist es sinnvoll, dass die Eltern dabei sind und die Therapie eng begleiten», sagt Eistrup. Minderjährigen sollte immer die Möglichkeit eingeräumt werden, unter den Alltagskleidern etwa Sport-Shorts anzuziehen, damit die Privatsphäre gewahrt bleibe.

Kleinräumige Schweiz bietet Schlupflöcher

Eistrup ist überzeugt, dass sein Berufsstand kein systemisches Problem hat. «Die Allermeisten kommen in diesen Beruf, weil sie Freude an der Bewegung haben.» Ziel müsse es jedoch sein, dass die schwarzen Schafe systematischer an ihrer Berufsausübung verhindert würden. Dem ehemaligen Leiter der Physio in der Basler Schmerzklinik wurde ein Tätigkeitsverbot für fünf Jahre ausgesprochen – das ist das gesetzliche Maximum. «In einem derart extremen Fall wäre ich dafür, dass man das Gesetz erweitert und ihn für immer sperrt», sagt Eistrup. «Auch wäre ein nationales Register von verurteilten Straftätern wünschenswert», sagt er. Denn möglich sei heute, dass die Bestraften einfach in einem anderen Kanton ihre Zelte wieder aufschlagen.