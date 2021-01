Von Orks und Trump-Anhängern

Gelegentlich schwimme ich gegen den Strom. Zugegeben, es ist anstrengend, der Masse in die Quere zu kommen. In schwachen Momenten will man sich deshalb nur noch treiben lassen, einfach schön mitschwimmen und mitnicken. Aber ohne intellektuelle Emanzipation wird das Gehirn auf Dauer zu Matsch.

Bis zum letzten Wochenende habe ich die Kinotrilogie «Der Herr der Ringe» noch nie gesehen. Als sich die Masse die Filme anfangs der Nullerjahre reinzog, konsumierte ich lieber Indie-Filme, etwa «Donnie Darko» mit einem sagenhaft schrägen Patrick Swayze. An den Partys während der Studienzeit verkam ich so zum Aussenseiter, weil alle nur über Elben und Hobbits palavern konnten. Umso schöner, fand sich hie und da ein anderer Unwissender. Das verband ungemein, wir führten wunderbar inspirierende Gespräche.

Und nun habe ich zwei der «Herr der Ringe»-Filme durch, gar nicht so übel. Das Timing war genau richtig: Die Schlacht um Helms Klamm in «Die zwei Türme», als tausende Orks die Stadtmauern durchbrechen und unter urzeitlichem Gebrüll eine der letzten Bastionen des Menschen einnehmen, diese Szene erinnerte mich unwillkürlich an den Sturm aufs Capitol. Die Parallelen, sie sind derart zahlreich, dass es mich schüttelte. Auch in Washington lauter hirnlose Individuen, die von einem Bösewicht herangezüchtet, ja vergiftet wurden. Ein gewagter Vergleich vielleicht, aber Sie wissen ja: Ich lege mich gerne quer.