Stadionsprecher Michael Köhn über pandemiebedingte Pausen: «Ein Geisterspiel ist wie ein Stummfilm»

Herr Köhn, worüber reden wir heute?

Michael Köhn: Über Pausen. Ich habe überhaupt nicht mit diesem Wort gerechnet (lacht). Grundsätzlich ist es sicher so, dass Pausieren etwas ist, was ich lernen musste. Pausen haben ja nicht nur Nachteile, zwischendurch einmal inne zu halten kann sehr wichtig sein. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne in Bewegung ist. Früher habe ich Duathlon gemacht, ich bin sehr viel in den Bergen, war mit 9 auf meinem ersten 4’000er. Wo Bewegung ist, braucht es aber trotzdem immer wieder eine Pause, ein Innehalten. So ist es auch im Leben, man muss sich in regelmässigen Abständen immer wieder orientieren und hinterfragen. Dafür braucht man einen Moment der Ruhe. Das in der vollen Bewegung zu machen, ist relativ schwierig. Für mich ist Pausieren auf alle Fälle nicht immer sehr einfach.

Geht die Gesellschaft falsch mit Pausen um? Sind wir da zu streng?

Ich glaube das Problem ist, dass man sehr schnell Rückschritte meint, wenn man von Pausen redet. Es muss in allen Bereichen immer vorwärts gehen, bei der Arbeit, privat, beim Fussballspiel… In unserem Gefühl ist das Wort näher am Rückschritt als am Fortschritt. Streng genommen ist es aber eigentlich die Balance. Die negative Prägung ist aber schade, denn die Natur braucht diese Pause auch. Im Winter atmet sie durch, damit es nachher wieder weitergehen kann. Um 100% leisten zu können, muss man ab und an einfach Ruhe finden, dann kann es wieder weitergehen.

Jetzt ist dieses Jahr geprägt von Pausen...

Absolut. Und man sieht, wie viele Menschen Mühe damit haben, sich der Situation anzupassen.