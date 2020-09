So entwickeln sich die Prämien 2020 in den beiden Basel – die Übersicht mit Tabellen

In Baselland steigen die Krankenkassenprämien auch im kommenden Jahr an, während sie in Basel-Stadt erneut sinken. Über alle Kategorien gesehen liegt der Stadtkanton bei der Prämienentwicklung so unter dem nationalen Durchschnitt, der Landkanton dagegen darüber.

Die Prämienteuerung liegt 2021 im Baselbiet unter dem Strich aller Altersklassen bei 1,3 Prozent, in Basel-Stadt dagegen bei 0,0 Prozent, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Unterlagen des Bundesamts für Gesundheit hervorgeht. Landesweit steigen die Krankenkasssenprämien nächstes Jahr durchschnittlich um 0.5 Prozent an.

Basel-Stadt bleibt hinter Genf der Kanton mit den zweithöchsten Krankenkassenprämien

Für die Grundversicherung müssen Erwachsene 2021 in Basel-Stadt im Schnitt pro Monat 482.80 Franken bezahlen. Das entspricht einem Minus von 0,1 Prozent oder 50 Rappen.

Im Kanton Baselland müssen Erwachsene nächstes Jahr im Schnitt pro Monat 424.90 Franken an ihre Krankenkasse überweisen. Das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent oder 5.20 Franken. Landesweit steigt die monatliche Durchschnittsprämie für Erwachsene um 0,4 Prozent oder 1.50 Franken auf 373.90 Franken.