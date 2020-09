«Sieben Minuten warten ist eine Ewigkeit»

Das Basler Musikfestival Klangbasel hat sich seit seiner Gründung 2013 zum Ziel gesetzt, alle zwei Jahre die «vorhandene ­musikalische Kraft und Vielfalt» der Region zu bündeln. In der Vergangenheit resultierte das in jeweils rund 100 Konzerten an drei Tagen. So steht es auch jetzt noch auf der Homepage. Doch im Coronajahr ist alles anders. So präsentiert sich Klangbasel 2020 in die Länge gezogen – mit einzelnen Events, die bis in den Mai 2021 reichen.

Den Auftakt macht am Samstag, 12. September, ein fulminanter Abend im Stadt­casino, bei dem neben der Premiere des Combineharvester Orchester ein dreistündiger Beethoven-Marathon mit dem La Cetra Barockorchester und dem Sinfonie­orchester Basel ­geboten wird. Am 17. September trifft Jazz auf Experimental und am 22. Oktober Videoart auf Blues und Jodel.

Das vollständige Programm:

www.klangbasel.ch