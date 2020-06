Neue Massnahmen beschlossen: So will Basel eine Krise besser abfedern

125 Millionen Franken als Rahmen für Bürgschaften, 3 Millionen Franken für den Standortförderungsfonds und 44 Millionen Franken für den Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Der Basler Grosse Rat stimmte am Mittwochmorgen dem Ratschlag des Regierungsrates zur Abfederung der negativen wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie in Basel-Stadt. Der Ratschlag wurde auf Antrag des Regierungsrats dringlich behandelt.

Regierungsrat Christoph Brutschin sprach im Rat die Probleme der Start-up-Szene in Basel an. «Kennzeichnend für die Branche der Start-ups im Bereich Life Science ist, dass sie keinen Umsatz machen. Damit haben sie keinen Zugang zu den Krediten des Bundes», so der Wirtschaftsdirektor. Hier möchte die Basler Regierung einen Beitrag leisten. Der Ratschlag erweitert die Bürgschaftskompetenzen und den Kreditrahmen. Die Änderung wird im Standortförderungsgesetz integriert.

«Gesetz wird nachher in den Giftschrank eingeschlossen»

Das Parlament zeigte sich kritisch. FDP-Präsident Luca Urgese sagte: «Wir führen hier eigentlich Notstandsrecht in permanentes Recht über. Wir sollten uns genauer überlegen, wann das Bürgschaftsprogramm zur Anwendung kommt.» SVP-Grossrat Joël Thüring schloss sich diesem Votum an. Brutschin kennt die Bedenken: «Der neue Absatz im Gesetz wird nachher in den Giftschrank eingeschlossen und kommt nur dann zum Einsatz, wenn es nötig ist, dass man adäquat und schnell reagieren muss.»

Derweil zeigten sich SP und Grünes Bündnis einverstanden mit dem Ratschlag der Basler Regierung. Thomas Gander, SP-Grossrat, befürwortet, «dass das Gesetz angepasst wird». Denn in der jetzigen Coronakrise musste sich die Regierung auf einen 45-jährigen Grossratsbeschluss stützen. «Für zukünftige Krisen und kommende Generationen» sei es wichtig, sich auf eine aktualisierte Form des Gesetzes berufen zu können.

Lehrlinge werden mit 4 Millionen Franken unterstützt

SP-Grossrätin Jessica Brandenburger stellte zudem einen Antrag, der 4 Millionen Franken für die Unterstützung von Lehrlingen und Lehrbetrieben forderte. Der Bundesrat lässt die Kurzarbeit für diese auslaufen. Brandenburger: «Der Antrag verlangt, dass die Kurzarbeit für Lehrlinge verlängert und vom Kanton gezahlt wird. So entlasten wir Lehrbetriebe und stellen sicher, dass Jugendliche nicht ihre Lehre verlieren.»

Der Antrag fand breite Zustimmung im Congress Center. SVP, FDP, Grünes Bündnis und CVP stellten sich hinter die Sozialdemokraten. Einzig die LDP äusserte sich dagegen: «Es ist ganz und gar nicht so, dass Lehrlinge und Betriebe im Stich gelassen werden», sagt Patricia von Falkenstein. Vielmehr würde der Bund beabsichtigen, dass Lehrlinge wieder zurück an ihre Arbeit gehen, anstatt mit Kurzarbeit zu Hause zu sitzen. Der Grosse Rat nahm den SP-Antrag schliesslich mit 77 Ja-Stimmen bei 14 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen an.