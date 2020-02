Neu geschaffene Stelle «Assistenz Wallfahrt» im Kloster Mariastein besetzt

Wie das Benediktinerkloster Mariastein in einer Medienmitteilung kommuniziert, konnte die Stelle mit Dr. Olivia Forrer (52) besetzt werden. Die promovierte Chemikerin ist in Allschwil aufgewachsen und war mehrere Jahre in Lehre und Forschung tätig. Von 2001 bis 2005 absolvierte sie in Fribourg das Theologiestudium und arbeitete anschliessend als Theologin in der Pfarrei Aesch BL, später als Leiterin der Fachstelle Religion am Campus Brugg-Windisch. Seit 2017 war sie Spitalseelsorgerin am St. Claraspital in Basel.

In Mariastein wird sich Olivia Forrer einerseits den organisatorischen Belangen der Wallfahrt widmen; anderseits wird sie die konzeptionelle und strategische Ausrichtung der Mariasteiner Wallfahrt bearbeiten. Schwerpunktmässig wird es darum gehen, vermehrt Kinder und Jugendliche anzusprechen und Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund zu entwickeln. Olivia Forrer tritt ihre Stelle am 1. April 2020 an.