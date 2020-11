Kurzfristiger Ersatz gesucht: 89 Primarlehrer aus den beiden Basel in Quarantäne

Mittlerweile sind im Kanton Baselland 36 und im Kanton Basel-Stadt 53 Primarlehrerinnen und Primarlehrer in Quarantäne. Im Verhältnis zu den vergangenen Wochen ist diese Zahl in Baselland gesunken, in Basel-Stadt ist sie leicht angestiegen. Am Präsenzunterricht kann dennoch grösstenteils festgehalten werden.