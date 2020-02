Kunstmuseum lädt zu Neuentdeckung des Basler Künstlers Arnold Böcklin ein

Man glaubt es fast schon zu hören, das wilde Rauschen der Meeresbrandung, die über die scharfen Riffe schwappt, und das Jauchzen der drallen schwanzflössigen Meeresnymphen in ihrem übermütigen Springen und Balgen. Das 1886 entstandene Gemälde «Das Spiel der Nereiden» gehört zu den bekannten Werken des Basler Künstlers Arnold Böcklin (1827-1901), von dem das Kunstmuseum seiner Heimatstadt die weltweit grösste Sammlung besitzt.

So grotesk sich die Szenerie präsentiert, so grellbunt sind auch die Farben, die der Künstler auf die Leinwand gepinselt hat: In leuchtendem Rot heben sich die Haare der Nymphen von der blaugrünen Meeresgischt ab, ebenso die von der Anstrengung geröteten Gesichter der wild planschenden Gruppe.

Ganz anders ist der Eindruck, den das benachbarte Bild von Félix Vallotton (1865-1925) hinterlässt. Wie bei Böcklins Wasserspiel nimmt auch das 1907 entstandene Gemälde mit dem Titel «Trois femmes et une petite fille jouant dans l’eau» das Motiv nackter badender Frauen auf. Doch während bei Böcklin ungestümer Übermut dominiert, erscheinen die Frauen bei Vallotton wie zu Stein erstarrte Gestalten, aus deren blassen Körpern jegliches Leben entwichen zu sein scheint.

Böcklins Inszenierung der grossen Seuche

Zeitlich liegen zwischen den beiden Gemälden lediglich 20 Jahre, stilistisch sind es Welten. Dies, obwohl beide Künstler – Vallotton schätzte Böcklins Werk übrigens sehr – bei der klassischen figurativen Malerei blieben und nicht in die damaligen Strömungen der Avantgarde, etwa den Impressionismus, einschwenkten.

Wird der Realismus bei Vallotton mit einem kühl-distanzierenden Schleier gebrochen, herrscht bei Böcklin reinste Theatralik – als Lustspiel, wie bei den Nereiden, oder als düstere Tragödie und Katastrophenvision wie bei seinen wohl bekanntesten Gemälden «Die Toteninsel» und «Die Pest». Letzteres kann gerade in diesen Corona-verseuchten Tagen auch als dramatische Zukunftsvision gelesen werden.

Die Gegenüberstellung dieser beiden Künstler ist auch kunsthistorisch interessant:

Julius Meier-Graefe, ein grosser Name der Kunstkritik um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und ein glühender Verfechter des damals aufkommenden Impressionismus, brandmarkte den zu Lebzeiten gefeierten Basler Künstler in seiner Kampfschrift «Der Fall Böcklin» als Gallionsfigur rückwärtsgewandter Deutschtümelei, während er für Vallotton in einem weiteren Buch durchaus lobende Worte fand.

Diese Einschätzung aus dem Dunstkreis der Avantgarde zehrte posthum an der Reputation Böcklins. Aber fast noch mehr als die Kritik dürfte dem Künstler in der Fachwelt das grosse Lob von falscher Seite geschadet haben. Der Basler Maler wurde vorab in Deutschland tatsächlich als Bollwerk gegen die verachtete französische und russische Avantgarde missbraucht. Dass Adolf Hitler Böcklin bewunderte – er liess eine Version der berühmten «Toteninsel» im Reichstag aufhängen – , gab ihm quasi den Rest. «Das Werk des Künstlers brauchte Jahrzehnte, bis es sich von dieser Umarmung erholt hatte», schrieb die NZZ 2001 in einer Ausstellungsbesprechung zum 100. Todestag Böcklins.

Diese 2001 gezeigte und international beachtete Ausstellung im Kunstmuseum Basel war Höhepunkt einer langen Phase der gelungenen Rehabilitation des Künstlers. Die Ausstellung zog sogar ins Musée d’Orsay weiter, Böcklin kam damit zum ersten grossen Einzelauftritt in Frankreich.