Gallacchi für Gallacchi im Grossen Rat

Nach über zehn Jahre im Grossen Rat – davon ein Jahr als Ratspräsident – hat Remo Gallacchi seinen Rücktritt per Ende Januar 2020 bekanntgegeben. Der Konrektor und Gymnasiallehrer am Münstergymnasium hat über die Jahre hinweg die CVP in vier verschiedenen Kommissionen vertreten.

Heute sass zum ersten mal wieder Pasqualine Gallacchi für die Basler CVP im Grossen Rat. Sie war schon einmal für die CVP im Grossen Rat, wurde vor drei Jahren aber abgewählt.