Frühlingswetter: Grossteil hielt Abstandsregeln ein – aber auch mehr Bussen

Das Wochenende sollte für die Bevölkerung zu einem Test werden: Hält sich die Schweiz trotz des frühlingshaften Wetters an die Social-Distancing-Regeln?

An der Pressekonferenz am Samstag mahnte Daniel Koch, Corona-Delegierter des Bundesamts für Gesundheit. Er sprach den Menschen im Land ins Gewissen: «Bitte bleibt zu Hause. Meidet Plätze wie Pärke und Seepromenaden. Dort werden die Leute zu nahe beieinander sein und sie werden sich gegenseitig anstecken.»

Zu Hause, das zeigte ein Augenschein, blieben etliche am Wochenende in der Region Basel nicht. Seit der Ausrufung des Notstands waren noch nie so viele Menschen draussen wie an den vergangenen beiden Tagen. Viele Grünanlagen waren trotz der Aufforderung, diesen fernzubleiben, gut besucht. Gruppen, die grösser als die erlaubten fünf Personen waren, gab es jedoch selten. Auch hielten die meisten den Abstand von zwei Metern ein.

Viele Leute beim Birsköpfli, eher wenige am Rheinbord

Gefühlt sind an diesen Tagen mehr Joggerinnen und Jogger unterwegs. So auch im Rheinpark in Birsfelden beim Birsköpfli am späten Samstagnachmittag. Der Himmel ist blau und beinahe ohne Kondensstreifen. Viele liegen im Gras – meist alleine, zu zweit oder zu dritt. Nur eine Gruppe mit mehr als fünf Personen ist zu sehen. Zu sechst sitzen die Jugendlichen nahe beieinander unter einem Baum. Ältere Personen sind nicht anzutreffen.

Zwischen den Grüppchen wird meist ein grosser Abstand eingehalten. An die derzeit spezielle Situation erinnert hier an der Kantonsgrenze aber sonst wenig. Nur die öffentlichen Toiletten sind wegen der Pandemie geschlossen worden. Ansonsten könnte die Szenerie so oder ähnlich auch an einem ganz gewöhnlichen Frühlingstag stattfinden: Über eine Boombox läuft laute Housemusik. Vier Männer spielen Fussball. Woanders haben es sich zwei Verliebte auf einem Badetuch gemütlich gemacht und küssen sich.