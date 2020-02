Ein 63-jähriger Vater sagt, wie sich das Comingout anfühlt: «Gibs auf, du bist schwul»

Ein bisschen anders war Konrad* schon als Kind – aber was ihn genau von den anderen unterschied, sollte er erst Jahrzehnte später herausfinden. In der Schule im Berner Oberland gehörte er zu den Jungs, die sich nicht für Fussball interessierten und allen Schlägereien aus dem Weg gingen. Seine Welt waren die Bücher und die Musik, schon in der Primar begann er mit dem Zeitunglesen. Mit 24 wurde Konrad Familienvater. Er folgte seinem Lebensplan: Er heiratete, machte Karriere und wurde Manager.

Konrad führte ein glückliches Leben. Von aussen betrachtet gar ein bisschen bünzlig. Konrad ging kaum noch in den Ausgang, pflegte vor allem ein Hobby: die Familie. Brüche gab es eigentlich nicht, bis die Kinder auszogen. Dann geriet allmählich alles aus den Fugen. Er verlor seinen Job und kurz darauf auch das Gefühl, ein vollkommenes Leben gehabt zu haben. Irgendwas fehlte. «Mit 55 Jahren schaute ich in den Spiegel. Da sagte ich mir: Gib’s einfach auf, es ist so. Du bist schwul. Es musste raus.»

«Ich bin keiner, der seine Frau betrügen könnte»

Konrad empfängt uns im Büro der Arbeitsgruppe der schwulen Väter am Lindenberg, gleich oberhalb des Restaurants Hirscheneck. Einmal im Monat sprechen hier Betroffene über ihr Verhältnis zu den Kindern, Wege, neue Partner zu finden oder die Angst vor Ansteckungskrankheiten. Und wie man ein Coming-out vorbereitet.

Genau genommen sind es bei schwulen Vätern mehrere. Konrad plante eine ganze Kaskade, wie er sagt. Das Erste hatte er zu diesem Zeitpunkt schon hinter sich. Dasjenige gegenüber sich selbst. «Was mir meine Familie kaum glaubt, ist: Ich hab’ ja nicht in der Pubertät gemerkt, dass ich schwul bin, es verheimlicht und bis heute geleugnet.» Der Prozess dauerte Jahrzehnte. «Dass ich beispielsweise schöne Männer angeschaut habe, dafür gab’s viele andere Argumente als die sexuelle Anziehung», sagt er. Im ländlichen Umfeld, in dem er aufgewachsen war, existierte das Thema Homosexualität in den 60er-Jahren kaum. Im Dorf gab es Gerüchte, wonach einer schwul sei und an «gewisse Orte» gehe. Aber mehr wusste man nicht.

Konrad sagt, im heutigen urbanen Umfeld hätte er womöglich früher bemerkt, dass er sich von Männern angezogen fühlt. Aber ihm sei schlicht nicht in den Sinn gekommen, dass er anders sein könnte. Er heiratete eine Schulfreundin. Das sei wohl ziemlich klassisch für Schwule, die eine Frau heirateten, meint er. Er habe diesen Eroberungsmoment nicht gehabt, sondern sich viel eher von der Geborgenheit angezogen gefühlt, die er mit ihr erlebte. «Und nicht etwa, um den Verdacht abzustreifen, dass ich schwul sei.» Drei Kinder zeugte Konrad, zwei Söhne und eine Tochter – alles im Glauben, er sei heterosexuell. Das schleichende innere Coming-out kam, als die Kinder ausgezogen waren und das Leben auf dem «Partnerlevel» wieder hätte intensiviert werden können. Zuvor waren die Kinder im Fokus gestanden. «Es folgte die gleiche Falle, in welche auch Heteropärchen tappen, wenn die Kinder ausgezogen sind», sagt der 63-Jährige. Es lebte sich auseinander – mit dem Unterschied, dass er sich nicht nach einer anderen Frau sehnte, sondern nach Männern. Aber eines war Konrad klar: «Ich bin keiner, der seine Frau betrügen könnte.»

Die Mutter nahm es am coolsten

Und so bereitete Konrad das Geständnis vor. Was er im Internet über Coming-outs von schwulen Vätern gelesen hatte, beruhigte ihn. Es hiess, dass es einfacher sei, wenn die Kinder ganz klein oder bereits erwachsen seien. Deshalb war er überrascht, welches Ausmass sein Bekenntnis haben sollte. «Ich hatte es unterschätzt. Aber ich hatte ja Jahre der Vorbereitung hinter mir und die anderen mussten innert Sekunden verstehen, was hier gerade passiert.» Seine Frau war die erste, die es erfuhr, danach die Kinder und die Freunde. Er hatte sich eine Liste gemacht mit denjenigen, die er informieren wollte. Und dann erzählte er es noch seiner Mutter: Die Hochbetagte reagierte am coolsten. Sie meinte: «Du hast doch immer gesagt, du hättest nie pubertiert. Jetzt hast du halt die Pubertät nachgeholt.»

Der Psychoanalytiker Udo Rauchfleisch weiss um die Probleme, die ein spätes Coming-out mit sich zieht. «Für die Ehefrauen ist es insofern schwerer, als es so definitiv erscheint. Man kann nicht um ihn kämpfen, wie wenn er sich in eine andere Frau verguckt hätte.» Es sei also chancenlos – andererseits sei es auch kränkender, wenn ein Mann sich trennt, weil er eine Jüngere hat.