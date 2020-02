Die Mobilfunk-Strahlen sind überall da, wo keine Gebäude stehen

Es gibt Menschen, die angeben, äusserst empfindlich auf Handystrahlung zu reagieren. Sollten sie in «Funklöcher» ziehen, etwa an den Rand der Langen Erlen?

«Wir haben immer wieder solche Anfragen von Betroffenen», sagt Axel Hettich. «Wir sagen dann jeweils, dass Vorsicht geboten ist. Schon am andern Tag könnte ein Mobilfunkanbieter ein Baugesuch für eine Antenne in dem betreffenden Quartier einreichen.» Ein weiterer Punkt laut Hettich: Gerade in Grenzlage könne die Immission höher liegen als berechnet. Denn die Strahlung von Antennen im Ausland würde in den Modellierungen nicht erfasst. Kommt hinzu, dass die Nachbarländer höhere Grenzwerte kennen, was bedeutet: Die «ausländischen» Masten strahlen tendenziell stärker.