Die BLKB verliert den Logo-Streit: Der Spickel kommt

Kaum eingeführt, wird es schon wieder abgeändert. Die Basellandschaftliche Kantonalbank muss ihr prägnantes neues Logo anpassen. Leicht zwar, aber doch fällt ein spielerisches Element weg. Beim Rechteck mit dem stilisierten «K», das alle Kantonalbanken in der Schweiz verwenden, wird die Spitze am linken unteren Rand entfernt. Das gab die Bank an der Bilanz-Medienkonferenz gestern Mittwoch in Liestal bekannt. Das «K» mit dem Spickel sollte eine Sprechblase darstellen.

Sieht man von den Querelen mit dem Dachverband ab, war 2019 für die BLKB ein erfolgreicher Jahrgang (siehe Text unten). So vergrösserte sich etwa das Kundenvermögen um beinahe zehn Prozent.

Bank fürchtet keine hohen Kosten für Re-Re-Branding

Auf die Abänderung des Logos bestanden hatte der Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) mit Sitz in Basel. Der Dachverband ist Inhaber der Markenrechte – er pocht darauf, dass angeschlossene Institute die Grundform des Logos unverändert verwenden: Also das Quadrat mit dem stilisierten «K» und, wenn möglich, das Wort «Kantonalbank» respektive «Banque Cantonale» als Teil des Namens.

Hier konnte die BLKB offenbar einen Kompromiss aushandeln. Denn sie verwendet weiterhin die Abkürzung «BLKB». Ebenso ist der Slogan «Was morgen zählt» auch in Zukunft Teil des Logos. So kam BLKB-CEO John Häfelfinger an der Medienkonferenz trotz der künftig fehlenden Ausbuchtung zum Fazit: «Ich finde unseren neuen Auftritt wirklich cool!»

Laut seinen Angaben belaufen sich die Kosten für die Entfernung des «Spickels» auf einen kleinen Betrag. Die Korrekturen hätten «komfortabel» im Budget Platz, das für den neuen Markenauftritt reserviert worden ist. Das sind rund 1,8 Millionen Franken.

Der neue Markenauftritt wurde im vergangenen September lanciert. Bis Ende Jahr sollen alle schon publizierten Logos korrigiert oder ausgetauscht sein, sagte Häfelfinger. Betroffen seien unter anderem die Hälfte der 20 Niederlassungen der Bank, bei denen unter anderem die neue Leuchtschrift bereits montiert worden ist. Ebenso seien zum Beispiel auch schon Kreditkarten und Druckmaterialien mit dem Spickel im Umlauf.