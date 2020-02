Die Ausweitung der Fasnachtszone

Es gibt da an der Fasnacht diesen Begriff des Bermudadreiecks. Dort, so munkelt man, komme keiner mehr raus, der einmal reingeraten sei. Und wer es – entgegen allen Wahrscheinlichkeiten – doch herausschafft, der ist nicht mehr derselbe, der er vorher war. Wo dieses Bermudadreieck liegt, weiss heute allerdings keiner mehr so genau. Es wabert und wandert mit den Fasnächtlern umher. Früher, es muss um die 1970er-Jahre gewesen sein, siedelte man es im Kleinbasel an, irgendwo zwischen Ochsengasse und Rheingasse, wo sich Spelunke an Spelunke reihte und die Tanzflächen gewisser Etablissements förmlich bebten.

Dann, spätestens nach den Achtzigern, verortete man es eher im Grossbasel, direkt im Auge des gerade aufziehenden Fasnachtssturms, zwischen Rümelinsplatz, Andreasplatz und Harmonie. Doch wer weiss, vielleicht ist dieses Dreieck am Schluss aber auch nur das, was die alten Humanisten als «Topos» bezeichnen, mehr Thema als Ort, ein Gemeinplatz, der stets dasselbe beschreibt: Einen Ort, wo man vom Geschehen zutiefst ergriffen sich selbst verliert und die wunderlichsten Dinge geschehen.

Wie die Steinenvorstadt wieder zum Fasnachtsleben kam

Die Fasnacht kennt einige solcher Orte. Sie befinden sich stets in den engsten, innersten Gassen der Altbasler Innenstadt. Hierhin zog sich die Fasnacht in den vergangenen Jahren auch oft zurück. So entstanden die Hochburgen von Pfeifern und Trommlern (A) rund um Rümelinsplatz, die Heimat der Guggen im Glaibasel (B) sowie die eher gelassene Verweilmeile rund um Barfi und neuerdings um die Steinenvorstadt (C). Letztere ist ein gelungenes Beispiel für die aktuelle Tendenz zur Ausweitung der Fasnachtszone. Vor wenigen Jahren, noch vom fasnächtlichen Aussterben bedroht, beginnt sie wieder zu leben. Insbesondere am späten Dienstagabend verweilen hier unzählige Familien, welche die Kinderfasnacht vom Nachmittag hinter sich gebracht haben.