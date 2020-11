Der coole Museumsinfluencer

Wer ist die coolste deutschsprachige Museumdirektorin, der coolste Museumdirektor? Zugegeben, nach den personellen Wirren um das Basler Historische Museum scheint in dieser Fragestellung eine Portion Bösartigkeit zu stecken. Doch die ernsthafte Antwort darauf findet sich, ausgerechnet, in … einem Panzermuseum.

Ralf Raths ist der Direktor des Panzermuseums in Munster. Wer in ihm eine militaristische Dumpfbacke vermutet, könnte nicht falscher liegen. Der Historiker mit Haarschwanz erweist sich als begnadeter Kommunikator. Gerade erklärt er auf Youtube, wieso der Umbau seines Hauses in den Mühlen der bundesdeutschen Bürokratie stecken geblieben ist. Dies, obschon der 20-Millionen-Euro-Baukredit längst gesprochen ist. Bei der Schilderung nimmt Raths kein Blatt vor den Mund. Genauso gebannt folgt man dem Panzermuseumsdirektor, wenn er in früheren Clips mit Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern abrechnet oder all jene Hasskommentare seziert, die er als «Langhaardackel» (Videotitel) zu erhalten gewohnt ist.

Raths’ Videostatement zum geplatzten Umbau ist nach drei Wochen 31'600 Mal betrachtet und 452 Mal kommentiert worden. Seinem Kanal folgen knapp 60'000 Abonnenten. Er ist ein Museumsinfluencer im besten Sinne. Der jüngste Youtube-Clip des Historischen Museums Basel, eine tonlose Aneinanderreihung von Schrifttafeln zur Ausstellung «Grenzfälle», verzeichnet 72 Aufrufe.