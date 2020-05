Zwei Frauen bei Kollision in Liestal verletzt

Zum Unfall kam es, als eine 47-jährige Automobilistin kurz nach 15 Uhr auf der Fahrt in Richtung Seltisberg aus noch nicht restlos geklärten Gründen in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie seitlich mit einem entgegenkommenden Personenwagen, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte.

Neben der Unfallversucherin zog sich auch die Mitfahrerin des andern Personenwagens Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme musste die Seltisbergstrasse vollständig gesperrt werden.