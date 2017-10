Es war eine solche Hausschlachtung, die den jungen Rolf Häring dazu bewegte, Metzger zu werden. Diese Leidenschaft ist ihm geblieben: Immer wieder erklärt er, was gerade vorgeht, welches die nächsten Schritte sind, und wie man das früher gemacht hat. Die Waage, mit der die Schweinehälften gewogen werden, stammt aus dem Jahr 1887. Und jenen, die bis zuletzt ausharren, lässt er stolz eine Militär-Schlachtkiste von 1909 vorführen, die damals rund zweieinhalb Monatslöhne teuer war. Der Spalter, mit dem er die hängende Sau mitten durchs Rückenmark in zwei Hälften teilt, sei handgeschmiedet und liege besonders gut in der Hand. Heute nähme man dafür eine Kettensäge.

Bei vielen Organen erklärt Häring, was man früher damit machte, heute aber wegschmeisst. Da sind Häutchen am Darm, die – getrocknet – Goldschmieden zum Aufbewahren von Blattgold dienten. Oder die Borsten, die zu Bürsten wurden. Der «Schlesinger» ist ein Schulterblatt-Knorpel, der als Gummischaber nützlich war. Anderes werde noch gebraucht: Die Galle sei ein Putzmittel. Und aus dem Borsenfett, das die Därme umgibt, mache man in der Naturheilkunde Ringelblumensalbe. Immer wieder holt er Organe hervor, die man essen könnte, aber aktuell vom Speisezettel verschwunden sind: Da spricht einer, der sein Handwerk in dessen ursprünglichen Form liebt.