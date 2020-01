Tödlicher Unfall: Seitenklappe von Lieferwagen schlägt frontal in Fahrerkabine

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 33-jähriger Lieferwagenfahrer auf der Baselstrasse von Liesberg herkommend in Richtung Laufen. Aus noch unklaren Gründen öffnete sich dabei eine Seitenklappe des Laderaumes. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem korrekt entgegenkommenden Lastwagen, wobei die Seitenklappe frontal in den Führerstand einschlug.

Der 45-jährige Lastwagenchauffeur wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Der Lieferwagenlenker blieb beim Unfall unverletzt.