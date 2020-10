Nach einem Monat vor Ort fordert Marianne Hollinger Unterstützung der Gemeinden

«Ich habe mich gefragt, was eigentlich mit all den Hilfsgeldern, auch aus der Schweiz, geschieht, als ich das Lager gesehen habe.» Schnell habe sie aber gemerkt, dass die lokalen Behörden und auch die Einwohner gar nicht wollen, dass sich die Zustände für die Flüchtlinge verbessern. Aus Angst vor einer Sogwirkung. Auch die NGO wolle man eigentlich nicht auf der Insel.

Hollinger erzählt von einem zehnjährigen syrischen Mädchen, das im Frauenhaus das Essenspaket abholt: Einen Apfel, eine Orange, ein Ei und zwei griechische Petit Beurres. Die Mutter kann nicht kommen, weil sie vor kurzem einen Kaiserschnitt hatte und mit dem Neugeborenen im Zelt im Lager liegt. Und der Vater? «He stays in a line», sagt das Mädchen. Für die eine Mahlzeit am Tag müssten die Menschen bis zu fünf Stunden anstehen.

Einen Monat lang arbeitete Hollinger in einem Safe Space für Frauen. Betrieben wird das Frauenhaus von der Zürcher Flüchtlingsorganisation Glocalroots. Das Haus mit Garten liegt im Städtchen Vathy, direkt neben dem Flüchtlingslager. Frauen können dort mit ihren Kindern einen Tag verbringen: Sie bekommen gesunde Mahlzeiten, haben Internetzugang und können zum Beispiel Englischkurse besuchen. Am Abend müssen sie ins Lager zurückkehren.

Hollinger sieht auch die Schweiz in der Pflicht. «Während man mit der Situation auf den griechischen Inseln hoffnungslos überfordert ist, liegt die Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge momentan in vielen Gemeinden unter den Vorgaben», sagt sie am Telefon. In einem Text auf Social Media forderte sie von jeder Baselbieter Gemeinde eine Flüchtlingsfamilie aufzunehmen.

Persönliche Begegnungen mit geflüchteten Frauen

Als Gemeindepräsidentin war Hollinger schon selbst mit der Aufnahme von Flüchtlingen konfrontiert. 2012 wurde die Gemeinde Aesch verpflichtet, zusätzlich 20 Personen aufzunehmen, weil sie die kantonale Quote nicht erfüllte. Drei Jahre später wurde Aesch selbst aktiv und stellte freiwillig ein Durchgangszentrum für über 200 Flüchtlinge zur Verfügung.