Anhand den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft war die Motorradlenkerin in der Wiesenstrasse unterwegs. Sie kam von Zeglingen her und war in Richtung Wiesen unterwegs. Am Ende einer Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Die Lenkerin wurde bei der Kollision verletzt.

Die Gründ, wieso die 52-jährige Motorradlenkerin auf die Gegenfahrbahn geriet, sind bisher noch nicht restlos geklärt.