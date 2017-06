Der Sanierungstunnel wurde nötig, weil die beiden bestehenden Röhren am Belchen saniert werden müssen. Der Sanierungstunnel wird ab 2021 den Verkehr in Richtung Süden übernehmen müssen. Nach der Sanierung der beiden Tunnel wird der Tunnel weiter in Schuss gehalten. Doch eine Kapazitätssteigerung am Belchen ist dadurch nicht vorgesehen.

Nur bei aussergewöhnlichen Ereignissen in einem der anderen Tunnel, etwa ein grösserer Unfall, könnte auf die Sanierungsröhre zurückgegriffen werden. Dies ist aber noch nicht bewilligt.

Von einem volkswirtschaftlichen Verlust von 2,5 Milliarden Franken sprach Urs Aeschlimann im November 2015, wenn der Sanierungstunnel nicht gebaut werden würde, der Stau lässt grüssen. Der Tunnel selbst kostet eine halbe Milliarde Franken.

1970 wurden die beiden bestehenden Röhren am Belchen in Betrieb genommen. Rund 55'000 Fahrzeuge passieren das Nadelöhr zwischen dem Kanton Baselland und dem Mittelland täglich.

Die eingesetzte Tunnelbohrmaschine (TBM) ist die grösste in der Schweiz je eingestzte. Der Schild der TBM hat einen Durchmesser von 14 Meter. Insgesamt ist die Tunnelbohrmaschine 2000 Tonnen schwer. Alleine der Antrieb wiegt 175 Tonnen.

Während den Arbeiten am Tunnel werden 470'000 Kubikmeter Gestein aus dem Jura gebrochen. Eigentlich wäre die Bohrmaschine in der Lage, sich schneller durch das Gestein zu fressen. Weil jedoch die Wände des Tunnels sogleich geschalt werden, ging es länger. Die TBM ist 75 Meter lang und hat eine Leistung von 4,2 Megawatt.