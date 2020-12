Gemeinderäte ärgern sich über die offizielle Abstimmungsbroschüre

«Wir distanzieren uns!» Ein fett mit diesen Worten überschriebener Flyer flattert in den nächsten Tagen in die Haushalte in Dornach. Verfasst wurde er von Annabelle Lutgen und Daniel Müller (beide FDP) sowie Marisol Fürst (SVP). Die drei Gemeinderatsmitglieder teilen darin mit, dass die Gemeinde nicht in ihrem Namen spreche.

Am 10. Januar stimmen die Dornacher an der Urne über mehrere Geschäfte ab. Die Gemeinde nutzt die vom Kanton Solothurn gegebene Möglichkeit, während der Coronapandemie statt einer Gemeindeversammlung eine Urnenabstimmung durchzuführen. Bei einer Vorlage entscheiden die Stimmberechtigten, ob beim Schulhaus Brühl eine Sporthalle mit Tagesstruktur und Mehrzwecknutzung gebaut werden soll.

Der Gemeindepräsident versteht die Kritik nicht

Im Vorfeld der Abstimmung verschickte die Gemeinde eine Broschüre, in welcher der Gemeinderat für eine Annahme der Sporthalle wirbt: «Das Projekt ist eine Investition in die Zukunft der Gemeinde. Daher empfehlen Ihnen der Gemeinderat und Kommissionen, ein Ja zur Vorlage einzulegen.»

Wie es aussieht, wurde der Versand der Abstimmungsbroschüre nicht mit allen Gemeinderäten abgesprochen. In ihrem Flyer schreiben Lutgen, Müller und Fürst zur Broschüre: «Diese wurde ohne unser Einverständnis von der Gemeinde hergestellt, herausgegeben und per Post verschickt.» Auf Anfrage sagt SVP-Gemeinderätin Marisol Fürst: «Wir drei sind für eine Turnhalle mit Tagesstruktur. Die Mehrzwecknutzung lehnen wir ab, da diese zu teuer ist.»

Bei der geplanten Mehrzwecknutzung handelt es sich um eine mobile Bühne in der Halle

Der Dornacher Gemeindepräsident Christian Schlatter (Freie Wähler) kann die Kritik nicht nachvollziehen: «Ich verstehe nicht, wozu diese drei Gemeinderäte denn ihr Einverständnis hätten abgeben müssen.» Die Gemeinde habe den Auftrag, dass sich die Stimmberechtigten sachlich und in einer Tiefe über das Projekt informieren können, die es ihnen erlaube, sich eine Meinung zu bil- den und abzustimmen. Aufgrund der ausgefallenen Gemeindeversammlung gestalte sich «die Meinungsbildung sehr viel schwieriger» als sonst. Deshalb habe man eine etwas ausführlichere Broschüre verfasst.

Er stellt klar: «Sämtliche Kommissionen wie auch der Gemeinderat haben Beschlüsse gefasst, die das Projekt unterstützen.» Sonst wäre es nicht zur Abstimmung überwiesen worden.

Es kommt immer wieder zu Auseinandersetzungen

Der Krach um die Broschüre ist ein weiteres Kapitel der Konflikte im Gemeinderat. Das Gremium besteht grob aus zwei Lagern, die oft aneinandergeraten: die links-grünen Mitglieder um Gemeindepräsident Schlatter und der bürgerliche Block um Vizepräsident Daniel Müller.

Im Frühling sind Neuwahlen. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Stimmberechtigten auf die Streitereien reagieren.