Fall Dojo: «Hier ist etwas Lätzes gelaufen» - Gericht kritisiert Vorinstanz

Gleich bei der ersten Gelegenheit liess der Strafverteidiger die Katze aus dem Sack. Der Prozess sei abzublasen und zurückzuschicken an die erste Instanz. Der Grund für den Rückweisungsantrag: Die Verteidigung habe Tausende Seiten wichtiger Akten nicht einsehen können, zu Unrecht, und das habe die Arbeit der Verteidigung behindert. Der Prozess sei neu aufzurollen. «Es geht hier nicht um eine Spitzfindigkeit», sagte am Montag Silvio Bürgi, der einen von zwölf Angeklagten verteidigt im Kickboxer-Prozess. «Wir haben es mit einem wesentlichen Mangel zu tun. Es herrschte keine Waffengleichheit – das Verfahren war nicht fair.» Als ob der Fall Dojo die Baselbieter Justiz nicht schon genug beschäftigt hätte, wurde nun die Wiederholung beantragt - am ersten Tag des Berufungsprozesses vor Kantonsgericht, der gestern begann und für den ganze sechs Tage reserviert sind. Der Überfall fand 2014 statt, die Ermittlungen dauerten über vier Jahre. Die Akten füllen 67 Bundesordner – so viele wie wohl kein Strafprozess zuvor im Baselbiet.

Richter rüffelt die Staatsanwaltschaft Im September 2018 verurteilte das Baselbieter Strafgericht den Haupttäter Paulo Balicha zu 33 Monaten Freiheitsstrafe, davon zwölf Monate unbedingt, hinzu kamen Geldstrafen. Der Grund, weshalb der heute 43-Jährige Kampfsportler am 24. Februar 2014 mit Freunden und Mitläufern dem Trainingslokal seines Kontrahenten Shemsi Beqiri in Reinach einen Besuch abgestattet hatte: einen Eins-zu-eins-Kampf erzwingen. Als der Schlägertrupp eintraf, war das Lokal gut besetzt, auch Kinder waren am Trainieren. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt. Auch Balicha und Beqiri mussten ins Spital.

Mehrere Kläger und die Staatsanwaltschaft fochten Urteile an, jedoch auch Verurteilte, deren Verteidiger unter anderem die erwähnten Einsichtsrechte vermissten. Gerichtspräsident Dieter Eglin erkannte Mängel der Vorinstanz. So sei tatsächlich teilweise keine Akteneinsicht gewährt worden, und das Strafgericht habe das so abgesegnet.

Nichts. Meine Knie und der Fuss sind kaputt. Paulo Balicha, der Hauptangeklagte auf die Frage, was er derzeit arbeite.