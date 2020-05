Ein Personenwagen gerät in Flammen – das Auto wird komplett zerstört

Der Autobrand ereignete sich an der Amselstrasse in Oberwil. Der Brand ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag kurz vor 00:30 Uhr. Wie die Kantonspolizei Basel-Land in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, wurde der Personenwagen beim Brand komplett zerstört. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt am Fahrzeug aus.