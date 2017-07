Der klingendste Name im Programm des diesjährigen Summerstage in der Grün 80 ist derjenige der Söhne Mannheims. Dass das Musiker-Kollektiv in den vergangenen Monaten in den Schlagzeilen war, ist allerdings die Folge des Songs «Marionetten», der auf dem aktuellen Album «MannHeim» zu finden ist. Der Text ist eine kritische Auseinandersetzung mit der politischen Elite, wobei aufgrund des von Sänger und Co-Autor Xavier Naidoo verwendeten Vokabulars ein Aufschrei durch die deutsche Medienlandschaft ging.

Naidoo wurde (nicht zum ersten Mal) Rechtspopulismus vorgeworfen, die AfD spielte «Marionetten» an ihrem «Bürgerfest» in Berlin. Derweil holten nicht nur die Kritiker, sondern auch die Satiriker zum Rundumschlag aus: Das Magazin Titanic verpasste Adolf Hitler den Naidoo-Look (Schiebermütze und Brille) und ZDFneo-Aushängeschild Jan Böhmermann («Neo Magazin Royale») durfte sich austoben («Hurensöhne Mannheims»).

Naidoos darauf veröffentlichte Erklärung auf Facebook, in der er «überzeichnete» und «missverständliche» Formulierungen einräumt, und ein Statement der Band, in dem sie bekräftigt, «für eine offene, freiheitliche, liberale und demokratische Gesellschaft zu stehen», glätteten die Wogen etwas. Bis auf ein paar abgesprungene Medienpartner und Sponsoren, entstand offenbar kein Schaden für die Söhne Mannheims und Naidoo.

Wenige eingefleischte Fans

Auch in die Grün 80 sind knapp 3000 Leute – mehrheitlich Frauen der Ü30-Generation – gekommen, um die 15 Musiker zu sehen. Die meisten Konzertbesucher scheinen allerdings Gelegenheitshörer zu sein, die sich einen gemütlichen Freitagabend machen wollen. Menschen mit Naidoo- oder Söhne-Mannheims-Fan-Utensilien sind keine zu sehen. Auch die «Marionetten»-Thematik ist vielen unbekannt. «Ich bin wegen meiner Frau hier», sagt ein Mann entschuldigend, während zwei junge Frauen «wir haben die Tickets gewonnen» als Erklärung anführen.

Die häufigste Antwort, die man aber zu hören kriegt, ist: «Ich bin wegen der alten Sachen hier, die neuen Songs kenne ich gar nicht.» Es dauert ganz schön lange, bis sich jemand findet, der mit dem Oeuvre der Gruppe und den Rechtspopulismus-Anschuldigungen gleichermassen vertraut ist. Eine Mittdreissigerin, die «von Anfang an dabei» ist, ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen will, bezeichnet die medialen Vorwürfe als «lachhaft». Denn «wer das Gesamtwerk der Band kennt, weiss, dass es bei den Söhnen Mannheims um Liebe und Frieden geht».

Ralph Jenny aus Basel gesteht, nicht gross auf die Texte zu achten. Mit dem neuen Album kann er vor allem aus musikalischen Gründen wenig anfangen. «Ich bin wegen der alten Lieder gekommen», sagt er und nutzt die neuen Songs im Set für den Gang zum Bierstand. Zu «Marionetten» meint Jenny: «Das fällt für mich unter die künstlerische Freiheit. Dass darum so grosser Wind gemacht wird, ist Schwachsinn.»

Als kontroverse Band werden die Söhne Mannheims bei ihrem Summer-stage-Auftritt jedenfalls nicht wahrgenommen. Ihr Konzert ist so normal wie jedes andere. Über zweieinhalb Stunden sorgen die spielfreudigen Musiker für kurzweilige Unterhaltung, wobei die Klassiker wie «Geh davon aus» oder «Und wenn ein Lied» tatsächlich für die grösste Publikumsresonanz sorgen. «Marionetten» wird auf der aktuellen Tour nicht gespielt.

Ob die Aussage «Wir lassen uns vor keinen Karren spannen», die Sänger Rolf Stahlhofen im Verlauf des Auftritts macht, darauf Bezug nimmt, ist Interpretationssache. Dass etwas später der Name eines Sponsors lobend erwähnt wird, wirkt sich aber definitiv nicht auf die Glaubwürdigkeit aus.