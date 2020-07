Aufruhr in der Vertikalen: Rigoroses Kletterverbot an beliebter Seewner Wand

In der regionalen Kletter-Szene herrscht Fassungslosigkeit: Soeben hat das Bundesgericht eine Beschwerde der IG Klettern Basler Jura gegen ein Kletterverbot in einer abgelegenen und selten begangenen, aber attraktiven Wand abgelehnt. Der Kanton Solothurn will im waldreichen Gebiet Fulnau zwischen Grellingen und Seewen ein Naturreservat mit entsprechenden Schutzvorschriften einrichten. Unter anderem wächst dort ein seltenes Moos, das schweizweit sonst nirgends festgestellt wurde.