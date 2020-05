76-jähriger Mann aus dem Baselbiet ist seit drei Tagen verschwunden: Die Polizei bittet um Hilfe

Sergio Alpigini, geboren am 15.07.1943 ist 1.78 Meter gross, von mittlerer Statur und hat ein oval/rundliches Gesicht. Er hat graue, mittellange Haare und trägt schwarze Sneakers mit gelber Sohle.

Wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Dienstag in ihrer Mitteilung schreibt, könnte der Vermisste mit einem silberfarbenen Damenfahrrad der Marke Tour de Suisse mit einem Seitenkorb am Gepäckträger unterwegs sein. Gemäss Hinweisen war Sergio Alpigini mit seinem Fahhrad auch regelmässig im grenznahen Elsass unterwegs.

Personen mit Hinweisen, wo sich der Vermisste Mann aufhalten könnte, sollen sich bei Polizei Basel-Landschaft in Liestal melden (Telefon 061 553 35 35).