Zwischen Weltschmerz und Widerstand: Das war der (eigentlich abgesagte) Basler Morgestraich 2020

Also fand statt, was nicht hätte stattfinden sollen. Der Morgestraich 2020 war ein Erlebnis der besonderen Güte: Auf dem Weg in die Innenstadt gähnende Leere, doch sobald man in den Spalenberg einbog, kamen sie. Zuschauer, verdeckte Fasnächtler, offen verkleidete Fasnächtler, hier einer mit Kerze, dort eine mit Piccolo und tatsächlich ein paar mit Trommeln. Die Lichter: Sie brannten, wie es von der Regierung angesagt wurde. Als es aber vier Uhr schlug, als alle bereit standen und sich die Zeit geben liessen, dann ging es los. Man hörte ihn, den «Morgestraich, vorwärts, Marsch!». Und von überall klangen aus irgendwelchen Ecken die Piccolos und die Trommeln.

Zwischen Weltschmerz und Widerstand Längst nicht alle hatten den Mut, zwischen Weltschmerz und Widerstand auch noch zum lauten Instrument zu greifen. Die gut über 2000 Personen – ein Bruchteil dessen, was sich normalerweise am Morgenstreich in Basel einfinden – präsentierten sich kreativ, um die Ruhestörung, die sie zu begehen gedachten, auf einem tiefen Niveau zu halten. Blockflöten wurden statt Piccolos verwendet. Und man sang. Die singenden Ziigli waren am Schluss in der Mehrzahl. Dabei stach ein Virenziigli hervor: Als Corona-Erreger verkleidet sangen sie im Chor «Es isch jo gar kei Fasnacht, kei Fasnacht, kei Fasnacht, es isch jo gar kei Fasnacht und mir sin alli do». Der Morgestraich 2020, der abgesagte, unterbundene und durch das Lichtanlassen von offizieller Hand seiner Symbolik beraubte, setzte sich durch. Ein bisschen depressiv war es schon, wenn man den Anwesenden zuschaute. Am Spalenberg brach eine Frau in Tränen aus. Der durch behördliche Weisung im Namen der Epidemie-Prävention gemeuchelte Morgestraich war ihr zu viel. Jubel für die Mutigen, Polizei präsent und ziemlich kulant

Polizei verteilte Flyer statt Bussen Die Basler Polizei war am Montagmorgen in der Innenstadt unterwegs. Die Polizistinnen und Polizisten hätten Dutzende Personen angesprochen und um Verständnis gebeten, dass die Fasnacht nicht stattfinden kann, teilt das Justiz- und Sicherheitsdepartement mit. Ordnungsbussen seien keine ausgestellt worden. Den Schyssdräggziigli und Einzelpersonen, die am frühen Morgen unterwegs waren, händigte die Polizei Infoflyer aus. Darauf steht unter anderem: «Wir bitten Sie, sämtliche Fasnachtsaktivitäten zu unterlassen und danken vielmals für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.» Die Polizei habe denn auch mehrheitlich positive Reaktionen von den Baslerinnen und Basler erhalten. Die Polizei kontrollierte auch die Restaurants. Ein Lokal hat sich laut Medienmitteilung nicht an die regulären Öffnungszeiten gehalten. Der Fall wurde von der Polizei dem Bau- und Gastgewerbeinspektorat gemeldet. (bz)